Virgin Orbit полностью готова к первому тестовому полету самолета Boeing 747 Cosmic Girl со сбросом ракеты-носителя LauncherOne

Компания Virgin Orbit, входящая в корпорацию Virgin Group британского миллиардера Ричарда Брэнсона, находится в шаге от проведения первого тестового полета LauncherOne со сбросом двухступенчатой ракеты-носителя. Точная дата этого важного события, знаменующего переход к следующей фазе разработки ракеты, предназначенной для вывода на орбиту небольших спутников, но сообщается, что технически Virgin Orbit полностью готова и ожидает отмашки властей.

Особенность ракеты-носителя Launcher One заключается в том, что запускается она не с земли, а с модифицированного грузового самолета Boeing 747-400 Cosmic Girl, выделяющегося специальной системой подвеса для закрепления ракеты. Предполагается, что вывод спутников на орбиту с помощью ракеты-носителя и платформы воздушного старта позволит существенно удешевить стоимость космических запусков.

Ever wonder what #LauncherOne looks like from Cosmic Girl’s perspective? Here’s some more footage from our most recent captive carry flight test, featuring never-before-seen angles of our flying launchpad. pic.twitter.com/IqMNi5mK2x

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) June 7, 2019