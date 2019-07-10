Virgin Orbit полностью готова к первому тестовому полету самолета Boeing 747 Cosmic Girl со сбросом ракеты-носителя LauncherOne
Компания Virgin Orbit, входящая в корпорацию Virgin Group британского миллиардера Ричарда Брэнсона, находится в шаге от проведения первого тестового полета LauncherOne со сбросом двухступенчатой ракеты-носителя. Точная дата этого важного события, знаменующего переход к следующей фазе разработки ракеты, предназначенной для вывода на орбиту небольших спутников, но сообщается, что технически Virgin Orbit полностью готова и ожидает отмашки властей.
Особенность ракеты-носителя Launcher One заключается в том, что запускается она не с земли, а с модифицированного грузового самолета Boeing 747-400 Cosmic Girl, выделяющегося специальной системой подвеса для закрепления ракеты. Предполагается, что вывод спутников на орбиту с помощью ракеты-носителя и платформы воздушного старта позволит существенно удешевить стоимость космических запусков.
Ever wonder what #LauncherOne looks like from Cosmic Girl’s perspective? Here’s some more footage from our most recent captive carry flight test, featuring never-before-seen angles of our flying launchpad. pic.twitter.com/IqMNi5mK2x
— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) June 7, 2019
Virgin Orbit провела первые летные испытания с LauncherOne без сброса ракеты-носителя в ноябре прошлого года и первоначально планировала вывести первый спутник на орбиту до конца этого года. Остаются ли эти планы в силе, пока не уточняется.
В рамках первого дроп-теста полностью собранная и готовая к запуску ракета LauncherOne будет сброшена после выхода самолета на высоту более 9 км. Этот будет именно дроп-тест без включения двигателя. То есть, большую часть времени ракета будет находится в режиме свободного падения. В компании отмечают, что наибольшую ценность с точки зрения сбора данных будут представлять первые секунды после отсоединения. Главная задача — проверить работу механизма, отвечающего за отсоединение ракеты от самолета. Спустя некоторое время после отсоединения ракета выпустит парашюты и мягко приземлиться в безопасной локации неподалеку от авиабазы «Эдвардс», откуда будет взлетать самолет.
Источник: Virgin Orbit
- Разработка ракеты-носителя Launcher One ведется с 2008 года. Это будет двухступенчатая ракета, корпус которой изготовлен практически полностью из композиционных материалов. Ракета сможет выводить полезную нагрузку массой до 200 килограммов на солнечно-синхронную орбиту.
-
- Изначально в качестве носителя для Launcher One рассматривался самолет-носитель WhiteKnightTwo (VMS Eve), используемый для запусков космоплана VSS Unity для туристических полетов в космос, но в 2015 году Virgin One решила заменить его модифицированным Boeing 747-400.
-
- В июне 2015 года Virgin Orbit заключила с британским консорциумом OneWeb контракт на 39 запусков LauncherOne c интернет-спутников в рамках проекта глобального спутникового интернета.