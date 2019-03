Vivo IQOO – игровой смартфон с SoC Snapdragon 855, до 12 ГБ ОЗУ, тройной камерой и ценой от $450

Компания Vivo выпустила первый смартфон в рамках новой линейки IQOO (сокращение от I Quest On and On). Эта серия ориентирована на требовательных пользователей и любителей мобильного гейминга. Пока что первый смартфон в рамках этой серии получил название просто IQOO.

Новый смартфон Vivo IQOO получил безрамочный AMOLED дисплей диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+ (2340×1080 точек), занимающий 91,7% поверхности лицевой панели. В верхней части экрана имеется небольшой каплеобразный вырез. Устройство оснащено флагманским процессором Snapdragon 855 и поступит на рынок в четырёх модификациях, которые отличаются конфигурацией доступной памяти: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ.

На задней панели смартфона Vivo IQOO расположена тройная камера. Она включает основной 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX 363, 13-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом и 2-мегапиксельный сенсор для анализа глубины снимаемой сцены и создания эффекта размытия. Из улучшений камеры упоминается лишь электронная система стабилизации изображения. В небольшом вырезе дисплея расположилась 12-мегапиксельная камера для автопортретов.

В смартфоне Vivo IQOO реализованы различные функции, ориентированные на геймеров. Набор функций Multi-Turbo включает следующие возможности: AI Turbo (повышает скорость работы популярных приложений до 30%), Net Turbo (мгновенно переключается между сетями Wi-Fi и 4G в процессе игры), Cooling Turbo (в устройстве интегрирована жидкостная система охлаждения), Center Turbo и Game Turbo (присваивает высокий приоритет играм и выделяет системные ресурсы для них, что призвано повысить плавность игрового процесса). Кроме того, на одной из граней расположены сенсорные кнопки, чувствительные к силе нажатия. Ещё в новинке реализована функция 4D gaming 2.0+. За этим названием скрывается улучшенная тактильная обратная связь и окружающее звуковое сопровождение в одном наборе, которые призваны улучшить восприятие игрового процесса. Наконец, аппарат получил систему подсветки Halo на задней панели. Она автоматически активируется, когда пользователь достигает определённого прогресса в игре.

Смартфон Vivo IQOO содержит батарею ёмкостью 4000 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки. Для подзарядки аккумулятора служит порт USB Type-C. Комплектное зарядное устройство обеспечивает передачу 44 Вт энергии. Благодаря этому полностью зарядить батарею можно всего за 45 минут, а на 50% ёмкости – за 15 минут. Но такое зарядное устройство включается в комплектацию не всех модификаций. Базовая версия в конфигурации 6/128 ГБ памяти довольствуется зарядным устройством, которое обеспечивает передачу «всего лишь» 22,5 Вт энергии. В новинке дополнительно реализованы сканер отпечатков пальцев в дисплее, модуль NFC, Jovi Assistant. Аппарат работает под управлением операционной системы Funtouch OS 9 на базе Android 9 Pie.

Смартфон Vivo IQOO уже поступил в продажу в некоторых магазинах в Китае. Его фактические поставки должны начаться 6 марта. Цены на различные конфигурации установлены на следующих значениях:

6 ГБ ОЗУ +128 ГБ флэш-памяти + зарядное устройство на 22,5 Вт – $447; 8 ГБ ОЗУ +128 ГБ флэш-памяти + зарядное устройство на 44 Вт – $491; 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти + зарядное устройство на 44 Вт – $536; 12 ГБ ОЗУ +256 ГБ флэш-памяти + зарядное устройство на 44 Вт – $641.

На выбор пользователей предлагается цветовые варианты корпуса Electro-optic Blue и Lava Orange. Информация о сроках начала продаж и ориентировочных ценах новинки в других странах пока не сообщается.

Источник: gizmochina