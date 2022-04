Выход в прокат анимационного фильма Super Mario Bros. / «Супер Братья Марио» перенесен на апрель 2023 года

Компания Nintendo решила перенести премьеру анимационного фильма Super Mario Bros. / «Супер Братья Марио». Изначально планировалось выпустить фильм в кинотеатрах в декабре 2022 года – накануне новогодних праздников. Но теперь заинтересованным зрителям предстоит ждать до апреля 2023 года.

О переносе сроков выхода фильма рассказал в сервисе микроблогов Twitter известный дизайнер видеоигр Сигэру Миямото. Он также назвал новые даты премьеры фильма: 28 апреля в Японии и 7 апреля в Северной Америке.

This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait.

