Выход в прокат анимационного фильма Super Mario Bros. / «Супер Братья Марио» перенесен на апрель 2023 года

Компания Nintendo решила перенести премьеру анимационного фильма Super Mario Bros. / «Супер Братья Марио». Изначально планировалось выпустить фильм в кинотеатрах в декабре 2022 года – накануне новогодних праздников. Но теперь заинтересованным зрителям предстоит ждать до апреля 2023 года.

О переносе сроков выхода фильма рассказал в сервисе микроблогов Twitter известный дизайнер видеоигр Сигэру Миямото. Он также назвал новые даты премьеры фильма: 28 апреля в Японии и 7 апреля в Северной Америке.

This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait. — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 26, 2022

Миямото не уточнил причину задержки премьеры и не сказал, имеет ли к этому какое-либо отношение пандемия COVID-19. Он только сказал, что он и Крис Меледандри, генеральный директор анимационной студии Illumination, решили перенести глобальную дату выхода фильма. Исполнительный директор Nintendo также извинился и пообещал – «ожидание того стоит». Студия Illumination («Гадкий Я», «Миньоны») занимается анимацией фильма, а Universal совместно финансирует картину и распространяет её в Северной Америке.

Работа над фильмом Super Mario Bros. / «Супер Братья Марио» ведётся с 2017 года, и последние несколько лет он находился в «приоритетной разработке» Illumination. В нём прозвучат голоса Криса Пратта (Марио), Чарли Дэя (Луиджи) и Ани Тейлор-Джой (принцесса Пич). Джек Блэк озвучит Баузера, а Сет Роген – Донки Конга. Чарльз Мартине – актёр, представлявший Марио в различных играх франшизы – также будет озвучивать различные камео на протяжении всего фильма.

Источник: Engadget