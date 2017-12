Вышла финальная версия файлового менеджера Google Files Go

Приложение Google Files Go, позволяющее работать с файлами на мобильных устройствах с ОС Android, вышла из статуса бета-версии и стало доступным для загрузки всем желающим.

С помощью приложения Files Go можно передавать файлы напрямую между двумя устройствами без использования мобильного трафика. Скорость передачи при этом может достигать 125 Мбит/с. Также приложение позволяет высвободить место на накопителе мобильного устройства. Оно анализирует ситуацию и даёт рекомендации, какие неиспользуемые приложения или дублирующиеся файлы можно удалять. Собрав статистику по итогам тестирования Files Go, Google заявляет, что в среднем удаётся высвободить около 1 ГБ пространства на накопителе каждого устройства. Приложение Google Files Go ориентировано на применение на устройствах в рамках инициативы Android Go (ныне переименованной в Android Oreo или Go Edition), но может устанавливаться и на другие аппараты с Android 5.0 и новее.

Ещё одним новым приложением, ориентированным на рынок Индии, является Google Go – это доработанная версия Search Lite, позволяющая пользоваться поиском Google при помощи простого интерфейса. Это достаточно экономичное приложение, занимающее всего 5 МБ. Оно позволяет быстро получать результаты даже при плохом соединении и оптимизировано для минимального потребления трафика, экономия достигает 40%.

Также Google анонсировала несколько новых функций, например, появление Google Assistant на бюджетном смартфоне JioPhone и добавление специального «двухколёсного» режима в приложении Maps. Он ориентирован на владельцев мотоциклов и велосипедов и добавляет в интерфейс новые ярлыки, недоступные для автомобилистов. Наконец, добавлен новый настраиваемый способ оплаты счетов в приложении Tez.

Источник: The Verge