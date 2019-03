Windows Central: «Бездисковую» консоль Xbox One S All-Digital (1TB) представят 7 мая с ценником $199, в комплекте будут идти ключи на Forza Horizon 3, Sea of Thieves и Minecraft

Издание Windows Central, которое ранее раскрыло ориентировочные сроки появления доступной консоли Xbox One S All-Digital Edition без привода оптических дисков, поделилось новой информацией о данной модели, включая изображения коробки.

Итак, по данным источников издания, анонс новинки скорее всего состоится 7 мая 2019 года, а не в середине апреля, как сообщалось ранее. Внешне дизайн консоли Xbox One S All-Digital Edition полностью идентичен актуальной модели Xbox One S, за исключением привода оптических дисков и кнопки Eject. Кстати, в Windows Central заверяют, что видели именно живые фотографии, но затем создали идентичный рендер, чтобы не подвергать риску свой источник.

Судя по фотографиям упаковки, которую удалось изучить изданию, Xbox One S All-Digital Edition выйдет в версии с 1 ТБ HDD и тремя цифровыми кодами на игры Forza Horizon 3, Sea of Thieves и Minecraft. Также предполагается, что покупатели смогут выбрать опцию, при которой эти игры уже будут установлены на консоль до покупки, так что они смогут сразу начать играть, не дожидаясь загрузки и инсталляции игр.

Точной информации о розничной цене пока нет, однако источники упоминают, что она будет ниже, чем у всех остальных актуальных консолей Xbox. Стандартная розничная стоимость консоли Xbox One S (1TB) составляет $299, более продвинутой версии Xbox One X (1TB) — $499, при этом регулярно проходят распродажи, во время которых ценники снижают минимум на $100. С учетом вышесказанного можно предположить, что стоимость Xbox One S All-Digital Edition составит $199.

Ожидается, что «бездисковая» консоль будет рассчитана на пользователей, которые не используют Blu-ray привод ни для физических копий игр, ни для просмотра фильмов на дисках Blu-ray. Microsoft также продолжает работать над двумя консолями следующего поколения — обновленной Xbox Scarlett и дешевой стриминговой версией для сервиса XCloud.

Источник: Windows Central