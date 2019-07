Xiaomi начала рекламировать смартфон Mi A3 с чистым Android, намекая на его скорый анонс

Следующим смартфоном компании Xiaomi станет Mi A3 с чистым Android по программе Android One и его младший брат Mi A3 Lite. Их официальный анонс ожидается до конца этого месяца и судя по тому, что Xiaomi уже начала подогревать интерес публики к этому событию, вскоре нам назовут точную дату.

Маркетологи китайского производителя не поленились откопать в Twitter ссылку на обзор Xiaomi Mi A2 годовой давности за авторством YouTube-канала Unbox Therapy, где автор нахваливает устройство за потрясающее сочетание характеристик и цены. Собственно, он называет Xiaomi Mi A2 «безумным предложением». Вот что Xiaomi сообщила в сегодняшнем ответе на это сообщение:

If you thought #MiA2 was a crazy good deal, get ready for Mi A3⃣! @UnboxTherapy we really hope you like. Coming very soon!

