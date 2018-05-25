Xiaomi объяснила, почему решила назвать Xiaomi Mi 8 именно так

С прошлого года поклонники компании Xiaomi ожидали, что следующий флагманский смартфон Xiaomi Mi 7 будет представлен в первом квартале 2018 года. В сети даже появлялись утечки с техническими характеристиками этой модели. Но первый квартал прошёл, а анонс Xiaomi Mi 7 так и не состоялся. Зато был представлен смартфон Xiaomi Mi MIX 2S на базе топового процессора Snapdragon 845.

После этого фанаты продолжали ожидать появления Xiaomi Mi 7 на протяжении первого полугодия 2018 года. Однако новая утечка свидетельствовала, что смартфона Xiaomi Mi 7 переносится на третий квартал из-за проблем с внедрением 3D технологии распознавания лица пользователя. А позже и вовсе начали появляться слухи о выпуске модели Xiaomi Mi 8, минуя 7-ой порядковый номер. Позже сама компания заявила, что к своему 8-летнему юбилею она намерена представить именно версию Xiaomi Mi 8, а теперь даже пояснила, почему для грядущей модели была выбрана именно цифра 8. Судя по опубликованному постеру, название Xiaomi Mi 8 было выбрано в связи с тем, что смартфон создан, чтобы превосходить ожидания. А огромная цифра 7 на постере означает, что до презентации новинки осталось 7 дней.

Вместе с тем, очередная утечка раскрыла почти полные технические характеристики готовящегося к презентации смартфона Xiaomi Mi 8. Согласно имеющейся информации, устройство оснащено 6,2-дюймовым IPS дисплеем (по другим данным, OLED) с разрешением FHD+ 2280х1080 точек и соотношением сторон 18:9. В верхней части дисплея имеется выемка, в которой разместились камеры для 3D распознавания лица пользователя. Новинка несёт на борту процессор Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Некоторые утечки также говорят о существовании версии с 64 ГБ встроенной памяти. Двойная камера на задней панели содержит 20-мегапиксельный основной сенсор (объектив с диафрагмой f/1.7) и вспомогательный 16-мегапиксельный сенсор (объектив с диафрагмой f/2.0). На лицевой панели имеется 16-мегапиксельная камера, дополненная объективом с диафрагмой f/2.0. Ёмкость батареи составляет 3300 мАч. В качестве операционной системы используется версия Android 8.1 Oreo. По слухам, в устройстве используется интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Цена Xiaomi Mi 8 в версии с 6 ГБ ОЗУ может составлять около $439. Модификация с 8 ГБ оперативной памяти оценивается в $500. Насколько точными являются эти сведения, мы сможем узнать 31 мая, когда состоится официальная презентация смартфона Xiaomi Mi 8.

Источник: gizmochina 1, 2