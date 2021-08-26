



Xiaomi повідомила про початок офіційних продажів двох нових продуктів — електросамокату Mi Electric Scooter 3 та безпровідних навушників Redmi Buds 3 Pro. Одночасно китайський технологічний гігант анонсував новий акційний розпродаж Mi Flash Live до початку навчального року.

Mi Electric Scooter 3

Електросамокат Mi Electric Scooter 3 має вдосконалену триступеневу складну конструкцію та важить всього 13,2 кг, що максимально полегшує його транспортування. Рама виготовлена з алюмінієвого сплаву — розрахована на максимальне навантаження 100 кг та скутеристів зростом від 120 до 200 см. Він оснащується електромотором потужністю 600 Вт, який дозволяє розвинути швидкість до 25 км/год (також доступні швидкісні режими 5 і 20 км/год). На одному заряді акумулятора можна проїхати без підзарядки акумулятора до 30 км.

Серед іншого можна відзначити регенеративну антиблокувальну гальмівну систему та нові подвійні дискові задні гальма, 8,5-дюймові передні та задні пневматичні шини.

Під час розпродажу Mi Electric Scooter 3 будуть віддавати за акційною ціною 13 999 грн при рекомендованій роздрібній ціні 15 999 грн.

Redmi Buds 3 Pro

Глобальна версія бездротових навушників, які раніше вийшли в Китаї під назвою Redmi AirDots 3 Pro.

Redmi Buds 3 Pro оснащуються 9-міліметровими драйверами, які налаштовані Xiaomi Sound Lab, мають Bluetooth 5.2 та систему адаптивного шумозаглушення (ANC), що дозволяє знизити рівень шуму до 35 дБ. Серед інших особливостей новинки — низька затримка в 69 мс, управління жестами, можливість одночасного підключення двох пристроїв і розумне перемикання між ними, захист IPX4 та підтримка бездротової зарядки Qi.

З зарядним футляром автономність досягає 28 годин, без нього заряду вбудованих елементів вистачить на 3 години при розмові та 6 годин при прослуховуванні музики. Повна зарядка футляра займає близько 2,5 години, а навушники повністю заряджаються за одну годину.

Кожен навушник важить близько 4,9 г, їх габарити складають 25,4х20,3х21,3 мм. Габарити футляру складають 65х48х26 при масі 55 г.

При рекомендованій роздрібній ціні 2299 грн під час розпродажу Redmi Buds 3 Pro можна буде придбати за акційною ціною 1799 грн.

Деталі розпродажу Mi Flash Live

Крім новинок, у розпродажі Mi Flash Live також братимуть участь інші смартфони та продукти екосистеми Xiaomi. Акційні ціни діятимуть 26 серпня з 15:00 по 18:00 в авторизованих магазинах Xiaomi Store та Smart Home, а також в офіційних партнерів Xiaomi в Україні.

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