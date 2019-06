Xiaomi запустила лаунчер Poco Launcher 2.0 с доработанным дизайном

Когда компания Xiaomi выпустила смартфон Pocophone F1, у него появился собственный интерфейс под названием Poco Launcher. В конце концов, китайский производитель добавил его в Google Play для всех желающих, а оболочка была обновлена до версии 2.0.

Изменения в Poco Launcher 2.0 в основном сводятся к улучшению дизайна и упрощению работы с хранилищем приложения. Теперь дизайн предусматривает возможность использования полупрозрачного фона, поэтому пользователь может видеть свои обои даже под белым, чёрным или серым слоем. Прозрачность настраивается — таким образом, можно получить основное изображение и тёмный режим одновременно.

— MIUI (@miuirom) 14 июня 2019 г.