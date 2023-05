Игра Speed Crew от украинской студии Wild Fields уже доступна для предварительного заказа на Nintendo Switch по цене $20

Сегодня в магазине Nintendo Switch eShop стала доступна для предварительного заказа новая игра Speed Crew от украинской студии Wild Fields. Это кооперативная пати-игра о работе механиков автогонок.

Игра Speed Crew выполнена в сеттинге автогонок. Она в равной степени сочетает спонтанный хаос и эффективную стратегию. В день гонки механикам нужно будет справиться с целым рядом задач, среди которых: замена шин, заправка, рихтовка кузова с помощью кувалды. Большинство способов ремонта состоят из многих этапов, поэтому только самые натренированные мастера смогут получить золото в конце заезда. Тем более что команде пит-стопа придется соперничать также с динамической средой. Подвижный пол, внезапные землетрясения, изменение погоды и закрытые ворота — все это добавляет изюминку даже к самому простому пит-стопу. Пока машина не заедет в пит-бокс, неизвестно какие повреждения или проблемы придется устранять. Поэтому даже организованная пит-бригада может оказаться в центре хаоса, а доли секунды принятия решений могут стать разницей между победой и поражением.

Играть в Speed Crew можно как одному человеку, так и в команде до четырех игроков. Команду можно создать как на одной консоли, так и онлайн независимо от места пребывания друзей. В игре реализован широкий спектр возможностей кастомизации персонажей и транспортных средств. Авторы Speed Crew вдохновлялись легендами автоспорта и предлагают чемпионаты разных эпох: от 70-х до 00-х.

https://www.youtube.com/watch?v=57glS_hgUzU

Игра Speed Crew появилась у Nintendo Switch eShop вместе с возможностью предзаказа. Официальная цена составляет $19,99/€19,50. Фактический релиз намечен на 8 июня, хотя ранее озвучивалась дата 6 июня.

Стоит отметить, что в марте Speed Crew получила награду GDC Best in Play на конференции GDC 2023 года в Сан-Франциско. Также появилась страница в Steam, и команда разработчиков будет принимать участие в июньском фестивале демо-версий Steam Next Fest. Выход Speed Crew на ПК запланирован на третий квартал. Релиз на Playstation и Xbox пройдет до конца 2023 года.