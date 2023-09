Игроки Starfield наперегонки воссоздают знаменитые звездолеты из кино и других игр — «Энтерпрайз», X-Wing, «Тысячелетний сокол»

Сегодня последний день перед релизом Starfield для всех (в ночь на 6 сентября). Игра пока доступна только для тех, кто приобрел Premium или Constellation Edition, однако они довольно активны в плане творчества, за два первых дня уже было более 200 модов.

Starfield имеет интересную механику создания космических кораблей, пользователь X @KJovian собрал настоящий музей из известных кораблей НФ-франшиз, или таких, которые их напоминают.

Enterprise из Star Trek

Someone just made the Enterprise from Star Trek in #Starfield using just the ship builder! This is by far my most favorite! pic.twitter.com/KlvtgiCTQt — Karim Jovian (@KJovian) September 3, 2023

Этот корабль можно сравнить с кораблем из сериала Star Trek: Enterprise (2001-2005), хотя даже так представленная модель выглядит компактной и не со всеми деталями. Это самая первая версия космолета NX-01, на которой человечество впервые смогло преодолеть скорость WARP-5.



mini Star Destroyer из «Звездных войн»

Someone made a Destroyer from Star Wars in #Starfield using just its shop builder! pic.twitter.com/R0uFcI0Uh0 — Karim Jovian (@KJovian) September 4, 2023

Под «Имперский марш» этот корабль — почти полноценная небольшая модель Звездного разрушителя, на котором летал Дарт Вейдер, просто приспособленная для существования во вселенной Starfield.

X-Wing из «Звездных войн»

Someone made the X-Wing from Star Wars in #Starfield using only its ship builder! pic.twitter.com/Iil9K3zsrs — Karim Jovian (@KJovian) September 3, 2023

Уже музыка Республики делает атмосферу для местной вариации X-Wing. Впрочем, крылья могли бы немного больше напоминать символ Х.

Millennium Falcon из «Звездных войн»

Someone made the Millennium Falcon from Star Wars in #Starfield using just the builder! He gives tips on how to make it too! pic.twitter.com/fO5c187xuk — Karim Jovian (@KJovian) September 3, 2023

«Тысячелетний Сокол» Хана Соло, куда же без него? Движок Starfield позволил более-менее воссоздать экстерьер, однако знаменитую цельную полоску «выхлопа» двигателя сделать не удалось.

Фригат Forward Unto Dawn из Halo

The Halo UNSC frigate called Forward Unto Dawn has been remade in Starfield by VantaGenesis! It’s roughly a 1:4 recreation with Starfields 100m length limit for ship building. #STARFIELD #Halo pic.twitter.com/6Xzv1td8LV — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) September 4, 2023

Фригат UNSC Forward Unto Dawn из киновселенной Halo выглядит как утилитарное оружие, которое пришлось воссоздать в размере 1:4, из-за 100-м ограничения движка.

Pelican из Halo

Someone made the Pelican from Halo in #Starfield This is so cool pic.twitter.com/dNNZ5ojwB3 — Karim Jovian (@KJovian) September 2, 2023

Еще один представитель эксклюзивной для Microsoft серии Halo. D77-TC Pelican является универсальным кораблем класса «космос-земля», который используется Космическим командованием Организации Объединенных Наций.

Normandy из Mass Effect

Someone made the Normandy from Mass Effect in #Starfield using only it’s ship builder! Woah! pic.twitter.com/Jc0ykgbQ3x — Karim Jovian (@KJovian) September 2, 2023

Корабль команды Шепарда — экспериментальный фрегат-разведчик, разработанный Альянсом систем совместно с турианскими инженерами при спонсировании Совета Цитадели. Построен с использованием передовых технологий и имеет непропорционально огромное ядро для эффекта массы.

Batwing из Batman

Someone made the Batwing from Batman in #Starfield using only it’s ship builder! pic.twitter.com/t4UQXIq1ms — Karim Jovian (@KJovian) September 4, 2023

Летательное транспортное средство «Бэтмена» на закуску. Да, он создавался, чтобы летать на Земле, но что делать, когда увидел бэт-сигнал на Альфа-Центавре?