Завтра SpaceX протестирует систему аварийного спасения корабля Crew Dragon в полете. Это последнее крупное испытание перед первым эксплуатационным полетом с астронавтами на борту





Завтра, 18 января, SpaceX намеревается произвести заключительное крупное испытание Crew Dragon перед долгожданной миссией Demo-2 с первым эксплуатационным полетом корабля с экипажем к МКС. Речь идет о тех самых дополнительных испытаниях системы аварийного спасения (САС) с отстрелом капсулы во время полета. Само собой, запуск будет транслироваться онлайн, а желающие посмотреть трансляцию найдут ее ниже в этой заметке.

Сама ракета-носитель с кораблем уже установлена на площадке комплекса SLC-40 на мысе Канаверал и дожидается отсчета; подходящее стартовое окно для запуска ракеты открывается 18 января в 15:00 по киевскому времени. SpaceX будет четыре часа, чтобы провести запуск; оценивают погодные условия как благоприятные и заявляют, что вероятность успешного старта составляет 90%.

Falcon 9 and Crew Dragon went vertical and the crew access arm was extended last night ahead of tomorrow’s in-flight demonstration of the spacecraft’s launch escape system. The four-hour launch window opens at 8:00 a.m. EST, 13:00 UTC → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/dS6R3hCgZi — SpaceX (@SpaceX) January 17, 2020

Эти испытания не являются обязательной частью программы NASA по сертификации Crew Dragon, но SpaceX по своей инициативе намерена провести их для демонстрации надежности САС и даже пожертвовать одной из ракет Falcon 9 — для чистоты эксперимента с имитацией аварии он, вероятно, будет разрушена во время полета, а капсула вскоре после отстреливания выпустит парашюты и приводнится в океане. Анимацию завтрашнего запуска можно посмотреть ниже.

.@SpaceX's uncrewed in-flight abort test is targeted for 8am ET on Jan. 18. This test will show that the #CrewDragon can protect astronauts even in the unlikely event of an emergency during launch. Currently, weather is 90% GO for the demonstration. https://t.co/PgHZol6PQA pic.twitter.com/kWCq7IHiq1 — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) January 15, 2020

Напомним, корабль Crew Dragon оснащается двигательными установками двух типов (низкого и высокого давления). Первая с шестнадцатью двигателями Draco предназначена для орбитальных маневров и ориентирование корабля в пространстве, а вторая с восемью двигателями SuperDraco отвечает за отстрел и управляемое приземление спасательной капсулы в случае возникновения нештатной ситуации.

Первый тест Pad Abort Test с имитацией аварии ракеты до старта и отстрелом капсулы со стартовой площадки SpaceX провела еще в 2015 году, а в конце прошлось года прошли статические испытания системы аварийного спасения Crew Dragon в новой конфигурации с разрывными мембранными клапанами в трубках наддува вместо титановых клапанов. Улучшение должно предотвратить саму возможность повторения сценария, который привел к аварии в апреле. Также не так давно в рамках подготовки к миссии Demo-2 компания SpaceX успешно испытала новые парашюты для Crew Dragon.

Несколько недель назад Илон Маск делился роликом с компьютерной анимацией первого пилотируемый полет корабля Crew Dragon к МКС. Едва ли стоит говорить, насколько важным для SpaceX и всей мировой космонавтики является этот запуск, к которому SpaceX шла долгих восемь лет. Напомним, Crew Dragon разрабатывается в рамках программы NASA по стимулированию разработки частных кораблей Commercial Crew Development для отправки американских астронавтов на МКС и обеспечения независимости в этом вопросе от России. После закрытия программы Space Shuttle в 2011 году единственным средством доставки экипажей на Международную космическую станцию являются российские корабли «Союз».

Примечательно, что уже 20 января SpaceX планирует осуществить следующий запуск Falcon 9, отправив на орбиту очередную партию из 60 спутников в рамках собственного проекта глобальной спутниковой интернет-сети нового поколения . Уже в этом году SpaceX планирует начать предоставлять услуги связи первым клиентам, а полноценное развертывание сети намечено на середину 2020-х годов.

Всего в 2020 году SpaceX планирует произвести от 35 до 38 запусков, из них минимум 24 в интересах проекта Starlink.