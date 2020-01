Завтра SpaceX протестирует систему аварийного спасения корабля Crew Dragon в полете. Это последнее крупное испытание перед первым эксплуатационным полетом с астронавтами на борту

Завтра, 18 января, SpaceX намеревается произвести заключительное крупное испытание Crew Dragon перед долгожданной миссией Demo-2 с первым эксплуатационным полетом корабля с экипажем к МКС. Речь идет о тех самых дополнительных испытаниях системы аварийного спасения (САС) с отстрелом капсулы во время полета. Само собой, запуск будет транслироваться онлайн, а желающие посмотреть трансляцию найдут ее ниже в этой заметке.

Сама ракета-носитель с кораблем уже установлена на площадке комплекса SLC-40 на мысе Канаверал и дожидается отсчета; подходящее стартовое окно для запуска ракеты открывается 18 января в 15:00 по киевскому времени. SpaceX будет четыре часа, чтобы провести запуск; оценивают погодные условия как благоприятные и заявляют, что вероятность успешного старта составляет 90%.

Falcon 9 and Crew Dragon went vertical and the crew access arm was extended last night ahead of tomorrow’s in-flight demonstration of the spacecraft’s launch escape system. The four-hour launch window opens at 8:00 a.m. EST, 13:00 UTC → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/dS6R3hCgZi

Эти испытания не являются обязательной частью программы NASA по сертификации Crew Dragon, но SpaceX по своей инициативе намерена провести их для демонстрации надежности САС и даже пожертвовать одной из ракет Falcon 9 — для чистоты эксперимента с имитацией аварии он, вероятно, будет разрушена во время полета, а капсула вскоре после отстреливания выпустит парашюты и приводнится в океане. Анимацию завтрашнего запуска можно посмотреть ниже.

.@SpaceX's uncrewed in-flight abort test is targeted for 8am ET on Jan. 18. This test will show that the #CrewDragon can protect astronauts even in the unlikely event of an emergency during launch.

Currently, weather is 90% GO for the demonstration. https://t.co/PgHZol6PQA pic.twitter.com/kWCq7IHiq1

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) January 15, 2020