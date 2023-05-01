Жара в Мировом океане — средняя температура поверхности моря взлетела до экстремальных показателей в 2023 году и, похоже, не планирует снижаться

Температурные показатели водной оболочки Земли начали фиксировать в 1980-х годах, и с тех пор среднее значение колебалось от 19,7 до 21°C. Однако в конце марта 2023 года средняя температура превысила показатель в 21 градус и, кажется, даже не планирует снижаться.

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Этот скачок температуры, ученые называют «экстремальным» и вот, как он выглядит на графике по сравнению с показателями предыдущих лет (выделен черной линией).

Роберт Роде, ведущий научный сотрудник Berkeley Earth (некоммерческой организации, собирающей климатические данные), говорит, что на этой неделе температура уже на 0,2°C превысила предыдущий рекорд:

«Кажется, что это немного, но для океана – наоборот. Он не нагревается так быстро, как суша».

Как видно на диаграмме, в марте средняя температура поверхности моря обычно начинала снижаться – поскольку южное полушарие Земли переходит из лета в осень и его покрывает большая часть мировых вод, чем северное.

Температурные данные практически в режиме реального времени поступают со спутников и специальных океанических инструментов, и в последнее время аномальные характеристики стали распространенным явлением в Мировом океане.

«Почти везде температура выше среднего», – говорит Роде. «В северной части Тихого океана наблюдается сильная жара, которая длится уже много месяцев». Курс Базовий Motion Design Опануй Adobe After Effects і Cinema 4D за 1,5 місяця Коли починаємо?

Потепление в Атлантике может повлечь за собой чрезвычайную жару на суше, и она уже сейчас поражает Испанию. Океаны поглотили примерно 90% избыточного тепла, выделенного человеческой деятельностью в атмосферу, но они могут отдавать его назад и тем самым нагревать землю.

Некогда экстремальная жара становится нормой в наше время. Недавно исследователи изучили самые высокие показатели температуры между 1870 и 1919 годами, которые, по сути, устанавливали предельную линию для экстремальных значений. Оказалось, что в 19 веке только 2% океана достигали рекордного показателя, а сейчас с ним сталкиваются 57% мировых вод.

Ученые еще не выяснили, какой вклад изменения климата внесли в текущую аномалию температуры поверхности моря. Но говорят, что это долгосрочная тенденция, которая началась с 1900-х, как можно увидеть на графике ниже.

Высшие температуры океана не только съедают массивные шельфовые ледники Антарктиды — вода расширяется при нагревании и занимает больше места, повышая уровень моря.

На карте ниже видны темно-красные области, которые показывают, насколько теплые ныне воды Тихого океана возле Южной Америки.

Этот «прибрежный Эль-Ниньо» не связан с классическим, говорит биологический океанограф Франсиско Чавес из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерей Бэй.

Классические Эль-Ниньо и Ла-Нинья — характерные для экваториальной зоны Тихого океана противоположные экстремальные значения температуры воды и атмосферного давления, которые длятся около шести месяцев. Феномен Эль-Ниньо заключается в резком повышении температуры (на 5-9 °C) поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана. Ла-Нинья – противоположность Эль-Ниньо, проявляется как снижение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы на востоке тропической зоны Тихого океана.

Согласно прогнозам, вероятность появления классического Эль-Ниньо к июню или июлю составляет 62%. Но это не точно, поскольку оно является следствием сложной динамики атмосферы — по сути, ветра, которые направляет теплую воду из Азии.

«Спрогнозировать настоящий Эль-Ниньо трудно, поскольку атмосфера хаотична», – говорит Чавес.

Однако каждый раз приход Эль-Ниньо не обходится без последствий – в Перу, как правило, он создает больше осадков, а на востоке, в тропических лесах Амазонки, это может привести к разрушительной засухе. Однако когда явление активно в Тихом океане, в Атлантике уменьшается количество ураганов.

Ну и конечно повышение тепла в Тихом океане может повысить глобальную температуру.

«Есть шанс, что 2023-й год станет рекордно теплым. А если разовьется Эль-Ниньо, то 2024 год превысит его показатели», — говорит Роде.

Вместе с тем более теплые воды могут снизить биологическую производительность океана. Организмы из-за термического дискомфорта могут мигрировать в более холодные воды, трансформируя как свои бывшие домашние экосистемы, так и новые убежища. Однако не все могут совершить такое путешествие – например, чрезвычайно чувствительные к жаре кораллы фактически застрянут на месте.

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Пищевая цепочка в океане также зависит от природной циркуляции воды, на которую частично влияет температура. Холодные воды из глубин приносят питательные вещества, которые удобряют фитопланктон – он в свою очередь растет на солнце и становится источником пищи для зоопланктона. Однако когда вода нагревается на поверхности, она расслаивается, превращаясь в своего рода «крышку, накрывающую более холодные воды внизу».

«Чем больше крышка, тем труднее ее приподнять. Нагрев океана уменьшит количество питательных веществ. И долгосрочная обеспокоенность состоит в том, насколько рост температур изменит естественные процессы, например оплодотворение для животных. И не превратится ли океан со временем в пустыню?», – говорит Чавес.

Источник: Arstecnica, Wired