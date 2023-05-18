Beepberry — кишеньковий комп’ютер «‎для хакерів» із клавіатурою Blackberry, розроблений засновником Pebble

Beepberry призначений для запуску месенджера Beeper, однак його легко можна зламати й адаптувати під інші цілі.

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Засновник смартгодинників Pebble та співзасновник Beeper Ерік Міговськи представив свою нову розробку – нестандартний кишеньковий комп’ютер, який поєднує клавіатуру Raspberry Pi Zero W та екран SHARP 400 x 240 «Memory LCD».

I’m excited to introduce a little side project I’ve been working on: Beepberry – a portable e-paper computer for hackers, designed for chatting on Beeper. It’s available today to pre-order for $79. It’s a partnership between me (@onbeeper) and @sqfmi: https://t.co/hIZRQMTrvr — Eric Migicovsky (@ericmigi) May 17, 2023

В основному він призначений для запуску Beeper – універсальної хакерської програми для обміну повідомленнями, яка об’єднує багато служб: від WhatsApp до iMessage (за допомогою зламаного iPhone) в одному місці. Однак Міговськи також описує пристрій як «портативний комп’ютер для хакерів».

На YouTube наведено кілька прикладів того, до якої роботи можна адаптувати Beepberry – включно з перевіркою погоди, грою в Ascii Star Wars, переглядом Reddit і запуском клієнта Gomuks Matrix.

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У комплекті до пристрою, який обійдеться у $79, йдуть кріпильні болти та акумулятор на 2000 мА·г, порт USB-C, світлодіод RGB, бічна кнопка, вимикач живлення, а також інтерфейс вводу-виводу загального призначення (GPIO). За $99 можна отримати набір Beepberry з попередньо встановленим Pi Zero W, або самостійно взяти інший одноплатний комп’ютерний чип, як-от Radxa Zero або MQ-Pro.

На жаль, пристрою не вистачає апаратного забезпечення для підключення до мобільних даних. Програмне забезпечення та мікропрограму для Beepberry можна завантажити через інтернет. Є навіть ПЗ для 3D-друку, з якого можна почати, і окрема спільнота в Discord, присвячена цій темі.

Для оформлення замовлення необхідно заповнити форму програми раннього доступу – і поки у продаж надійшли лише 50 пристроїв.

Джерело: The Verge