Beepberry — кишеньковий комп’ютер «‎для хакерів» із клавіатурою Blackberry, розроблений засновником Pebble

Beepberry призначений для запуску месенджера Beeper, однак його легко можна зламати й адаптувати під інші цілі.

Засновник смартгодинників Pebble та співзасновник Beeper Ерік Міговськи представив свою нову розробку – нестандартний кишеньковий комп’ютер, який поєднує клавіатуру Raspberry Pi Zero W та екран SHARP 400 x 240 «Memory LCD».

I’m excited to introduce a little side project I’ve been working on: Beepberry – a portable e-paper computer for hackers, designed for chatting on Beeper. It’s available today to pre-order for $79. It’s a partnership between me (@onbeeper) and @sqfmi: https://t.co/hIZRQMTrvr

— Eric Migicovsky (@ericmigi) May 17, 2023