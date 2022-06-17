Capcom розробляє продовження Dragon’s Dogma на рушії RE Engine

Capcom провела невеличку презентацію на честь десятиліття Dragon Dogma, під час якої геймдиректор Хідеакі Іцуно підтвердив розробку продовження фентезійного рольового екшену з відкритим світом.

Поки що офіційних подробиць небагато. Відомо, що сиквел називатиметься Dragon’s Dogma 2 та розроблюється на власному рушії RE Engine, який використовувався для багатьох останніх ігор студії, включаючи Devil May Cry 5, Resident Evil: Village та Monster Hunter Rise. Над грою працюють кілька ветеранів студії та сам Хідеакі Іцуно, який анонсував сиквел в кінці відео, озираючись на створення оригінальної Dragon’s Dogma. У тизері, окрім назви, можна також побачити логотип гри.

Dragon’s Dogma II will begin the cycle anew.

Join director Hideaki Itsuno as he reflects on how the world of Gransys came to be and shares the announcement of the upcoming sequel, in development using RE Engine:

🐉 https://t.co/Q2HSN1fCji pic.twitter.com/JPp117xuOX — Dragon's Dogma (@DragonsDogma) June 16, 2022

Останні кілька тижнів виявилися досить напруженими для Capcom і сьогоднішній анонс Dragon’s Dogma 2 доповнює все те, що студія вже встигла анонсувати — зокрема, ми дізналися немало подробиць щодо Street Fighter 6, а також про сюжетне доповнення та перевидання Resident Evil: Village, серед інших цікавих анонсів Capcom Showcase 2022.

Анонс Dragon’s Dogma 2 не випадково відбувся саме тоді, коли проходила святкова презентація Square Enix до 25-річчя Final Fantasy VII — під час стріму анонсували, серед іншого, реліз Final Fantasy VII Remake в Steam 17 червня та ремастер Crisis Core: Final Fantasy VII, який вийде взимку на ПК та консолях.

Capcom також тимчасово знизила ціни на Dragon Dogma: Dark Arisen на ПК, Xbox One, PS4 і Nintendo Switch — спецпропозиція діятиме до 23 червня.

Dragon’s Dogma вийшла у 2012 році на PS3 та Xbox 360, а у 2016-му гру портували на ПК. Після виходу гра отримала широке визнання критиків та гравців. У вересні 2020 року на Netflix вийшов аніме-серіал за Dragon’s Dogma — критикам він в цілому сподобався (на Rotten Tomatoes у нього 83% «свіжості»), а от відгуки глядачів були змішаними.