Capcom розробляє продовження Dragon’s Dogma на рушії RE Engine

Capcom провела невеличку презентацію на честь десятиліття Dragon Dogma, під час якої геймдиректор Хідеакі Іцуно підтвердив розробку продовження фентезійного рольового екшену з відкритим світом.

Поки що офіційних подробиць небагато. Відомо, що сиквел називатиметься Dragon’s Dogma 2 та розроблюється на власному рушії RE Engine, який використовувався для багатьох останніх ігор студії, включаючи Devil May Cry 5, Resident Evil: Village та Monster Hunter Rise. Над грою працюють кілька ветеранів студії та сам Хідеакі Іцуно, який анонсував сиквел в кінці відео, озираючись на створення оригінальної Dragon’s Dogma. У тизері, окрім назви, можна також побачити логотип гри.

