Чатбот Bard, ймовірно, вчився на даних свого конкурента ChatGPT – в Google все заперечують

Експрацівник Google AI розповів, що дослідники використовували відповіді конкурентів для навчання власного чатбота. Однак у компанії спростовують цю заяву.

The Information повідомляє, що Google настільки зацікавлена ​​у покращенні власного чатбота, що залучила до роботи підрозділ DeepMind. Ще одна приголомшлива заява – те, що для навчання Bard, ймовірно використовували дані ChatGPT від OpenAI, взяті з сайту під назвою ShareGPT.

NEW: Prominent Google AI researcher resigned after warning Alphabet CEO Sundar Pichai and other senior execs that Bard—Google’s rival to ChatGPT—was *using data from ChatGPT*. Big no-no in that world. https://t.co/a5NeclJPK5 w/ @jon_victor_ pic.twitter.com/YEZqEqpzPS — Amir Efrati (@amir) March 29, 2023

Джейкоб Девлін, ексдослідник Google AI, з яким поспілкувались журналісти, розповів, що не погоджувався з цією ініціативою і спробував попередити, що це порушить умови обслуговування OpenAI, а відповіді Bard виглядатимуть занадто схожими на відповіді конкурента.

Ще один анонім повідомив The Information, що після попереджень інженера компанія припинила використовувати ChatGPT і, ймовірно, усунула його дані з навчальної програми.

«Bard не навчався жодним даним із ShareGPT чи ChatGPT», — сказав The Verge речник Google Кріс Паппас.

Сам Девлін нині перейшов працювати до OpenAI.

Цікаво й те, що підрозділ DeepMind протягом багатьох років намагався стати більш незалежним від Google, але, судячи з останніх новин, так і не зміг цього зробити.