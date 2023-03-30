Чатбот Bard, ймовірно, вчився на даних свого конкурента ChatGPT – в Google все заперечують

Експрацівник Google AI розповів, що дослідники використовували відповіді конкурентів для навчання власного чатбота. Однак у компанії спростовують цю заяву.
The Information повідомляє, що Google настільки зацікавлена у покращенні власного чатбота, що залучила до роботи підрозділ DeepMind. Ще одна приголомшлива заява – те, що для навчання Bard, ймовірно використовували дані ChatGPT від OpenAI, взяті з сайту під назвою ShareGPT.
NEW: Prominent Google AI researcher resigned after warning Alphabet CEO Sundar Pichai and other senior execs that Bard—Google’s rival to ChatGPT—was *using data from ChatGPT*.
Big no-no in that world. https://t.co/a5NeclJPK5 w/ @jon_victor_ pic.twitter.com/YEZqEqpzPS
— Amir Efrati (@amir) March 29, 2023
Джейкоб Девлін, ексдослідник Google AI, з яким поспілкувались журналісти, розповів, що не погоджувався з цією ініціативою і спробував попередити, що це порушить умови обслуговування OpenAI, а відповіді Bard виглядатимуть занадто схожими на відповіді конкурента.
Ще один анонім повідомив The Information, що після попереджень інженера компанія припинила використовувати ChatGPT і, ймовірно, усунула його дані з навчальної програми.
«Bard не навчався жодним даним із ShareGPT чи ChatGPT», — сказав The Verge речник Google Кріс Паппас.
Сам Девлін нині перейшов працювати до OpenAI.
Цікаво й те, що підрозділ DeepMind протягом багатьох років намагався стати більш незалежним від Google, але, судячи з останніх новин, так і не зміг цього зробити.
- Google анонсувала запуск власного чатбота Bard ще на початку лютого, однак вже у рекламному відео технологія припустилася помилки, надавши неправдиву інформацію як результат запиту. Згодом з’явилася інформація про те, що віцепрезидент Google Search Прабхакар Рагхаван надіслав електронного листа співробітникам, попросивши їх переписати відповіді бота.
- З 21 березня Google відкрила обмежений доступ до Bard — поки лише для користувачів з США та Великої Британії, які можуть записатись у лист очікування на сайті. Повідомляється, що чатбот має схожий на ChatGPT інтерфейс, але генерує одразу по три відповіді на запит. Під кожною — світиться кнопка «Google It», яка переспрямовує користувачів у пошук Google з відповідними результатами.