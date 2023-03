Чатбот Bard, ймовірно, вчився на даних свого конкурента ChatGPT – в Google все заперечують

Експрацівник Google AI розповів, що дослідники використовували відповіді конкурентів для навчання власного чатбота. Однак у компанії спростовують цю заяву.

The Information повідомляє, що Google настільки зацікавлена ​​у покращенні власного чатбота, що залучила до роботи підрозділ DeepMind. Ще одна приголомшлива заява – те, що для навчання Bard, ймовірно використовували дані ChatGPT від OpenAI, взяті з сайту під назвою ShareGPT.

NEW: Prominent Google AI researcher resigned after warning Alphabet CEO Sundar Pichai and other senior execs that Bard—Google’s rival to ChatGPT—was *using data from ChatGPT*.

