Cyberpunk 2077 подолала рубіж у 20 млн проданих копій

Компанія CD Projekt повідомила, що її гра Cyberpunk 2077 подолала чергову важливу віху – вона розійшлася тиражем понад 20 млн копій. Зазначимо, Cyberpunk 2077 вийшла у грудні 2020 року. Таким чином, грі знадобилося менш як два роки, щоб досягти позначки 20 млн продажів.

Over 20 million cyberpunks have been roaming the streets of Night City – partying with Jackie and getting to know Johnny, driving around with Panam and diving with Judy, hanging out with River and listening to Kerry’s songs. Thank you and we hope to see you all in the Afterlife! pic.twitter.com/ifFLhg6npO — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 28, 2022



Востаннє відомості про продажі Cyberpunk 2077 публікувалися у квітні. На той момент було продано 18 млн копій гри. З того часу було продано ще 2 млн копій гри, швидше за все, завдяки поєднанню двох факторів: аніме Cyberpunk Edgerunners від Netflix та анонсу Phantom Liberty, першого та єдиного великого доповнення до гри.

20 мільйонів проданих копій – це велика віха, якої досягли небагато ігор в історії. Для Cyberpunk 2077 це ще більш значуще досягнення з огляду на проблеми гри на старті, через що Sony виключила її з PlayStation Store незабаром після запуску. Гра повернулася до магазину PlayStation лише минулого літа.

Джерело: ign