Cyberpunk 2077 подолала рубіж у 20 млн проданих копій

Компанія CD Projekt повідомила, що її гра Cyberpunk 2077 подолала чергову важливу віху – вона розійшлася тиражем понад 20 млн копій. Зазначимо, Cyberpunk 2077 вийшла у грудні 2020 року. Таким чином, грі знадобилося менш як два роки, щоб досягти позначки 20 млн продажів.

Over 20 million cyberpunks have been roaming the streets of Night City – partying with Jackie and getting to know Johnny, driving around with Panam and diving with Judy, hanging out with River and listening to Kerry’s songs.

Thank you and we hope to see you all in the Afterlife! pic.twitter.com/ifFLhg6npO

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 28, 2022