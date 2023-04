Dead Island 2 очолила ігровий топ Великобританії на тлі 6% падіння продажів ігор за тиждень

Гра Dead Island 2 піднялася на перше місце у чартах Великобританії та стала третім за розміром релізом цього року, після Hogwarts Legacy та Resident Evil 4 Remake. Було продано приблизно вдвічі менше екземплярів, ніж вдалося у випадку Resident Evil 4, але значно більше, ніж у Dead Space. Статистика стосується фізичних екземплярів, дані з цифрових продажів з’являться цього тижня. Зараз ТОП-10 має наступний вигляд:

Dead Island 2 Minecraft Legends Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp Mario Kart 8 Deluxe FIFA 23 Super Mario Odyssey Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Remake Minecraft (Switch) God of War Ragnarok

На другому місці розташувалася Minecraft Legends. Найкраще продавався варіант для Nintendo Switch, на частку якого припало 76% продажів. На версію для PlayStation припало 19% коробкових продажів, решта 5% – копії для Xbox. Як і у випадку лідера, поки немає даних з цифрових продажів, також не враховано відомості про продаж у складі Xbox Game Pass.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp могла б отримати найкращий результат, якби не мала проблем на старті продажів. Початково він мав відбутися на початку минулого року, але був відкладений після вторгнення росії в Україну. Пізніше гра вийшла лише за кілька тижнів до The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom та набирала аудиторію поступово.

Mario Kart 8: Deluxe опустилася на 4-е місце, зазнавши падіння продажів на 13%. FIFA 23 спускається на чотири позиції до 5 місця після падіння на 25%. Стрибок, викликаний недавнім фільмом про Маріо, починає спадати: Super Mario Odyssey спустилася на 6-е місце після падіння продажів на 25%, а New Super Mario Bros U Deluxe сягнула 11-го місця з аналогічним показником.

Джерело: Games Industry