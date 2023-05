The Lord of the Rings: Gollum – всього 50 FPS у 4K на NVIDIA RTX 4090 без DLSS 3

У рамках презентації роботи DLSS 3 NVIDIA презентувала новий трейлер гри The Lord of the Rings: Gollum. Компанія показала слайди продуктивності у різних розширеннях і вони не надто радують: без DLSS 3 гра не досягає середнього значення 50 FPS на RTX 4090 у роздільній здатності 4K. Увімкнення DLSS 3 у першому випадку дає приріст у 3,5 раза – до 169 FPS. На RTX 4060 результат гірший більш ніж удвічі.

NVIDIA підкреслює приріст, який дає DLSS 3 та можливість увімкнути в цьому режимі згладжування DLAA та інші покращення картинки, але факт залишається фактом: Gollum «кладе на лопатки» найпотужнішу відеокарту. Це явно не той ігровий досвід, на який розраховували її власники.

Також NVIDIA опублікувала системні вимоги гри – їх не можна назвати такими вже жорсткими. Мінімально вам знадобиться відеокарта NVIDIA GTX 1060, 8 ГБ RAM та процесор Intel Core i5 четвертого покоління. Інсталяція Gollum займає лише 45 ГБ дискового простору, що зараз можна вважати хорошим показником.

Гра Lord of the Rings: Gollum від Daedalic Entertainment виходить вже завтра, 25 травня. Раніше вона піддалася критиці у мережі за візуальне опрацювання персонажів.

Джерело: NVIDIA