Новини IT-бізнес 20.09.2023 о 11:41

Google приховано підвищувала ціни на рекламу в Пошуку, щоб підтримувати зростання бізнесу

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Техногігант заробляє десятки мільярдів доларів на рік завдяки рекламі у Google Пошуку і може запросто підіймати ціни, коли заманеться — оскільки майже не має великих конкурентів в галузі.

Згідно з даними Similarweb частка Google на ринку пошукових систем складає фантастичні 90%, а решта 10% — розподіляється між Bing, Yahoo та іншими меншими компаніями.

В антимонопольному позові Мінюсту США проти Google (найбільшому з часів Microsoft) стверджується, що домінування компанії дозволяє їй підвищувати ціни для рекламодавців майже без наслідків — що власне і підтвердив керівник реклами Google Джеррі Дішлер.

Під присягою Дішлер розповів, що Google налаштовувала свій аукціонний процес таким чином, щоб підіймати ціни на 5-10% для деяких запитів типових рекламодавців. Сторони, які купували рекламу, не знали про ці «налаштування» вартості.

«Ми, як правило, не повідомляємо рекламодавцям про зміни цін», — сказав Дішлер.

Підвищення цін на рекламу, очевидно, було одним зі способів Google збільшити дохід від пошуку під час «посушливих‎» періодів — один із них стався навесні 2019 року, згідно з ланцюжком електронних листів за участю Дішлера та його колеги, виконавчого директора Google Аніла Сабхарвала. У бесіді описуються й інші варіанти збільшення доходу, зокрема ті, які зроблять Пошук помітнішим для користувачів Chrome.

У 2019 році Google заробила $98 млрд на пошуковій рекламі (без урахування доходу від YouTube) — і переважна частина зростання припала на мобільні пристрої.

Дішлер заявив у суді, що 10% — це приблизна верхня межа підвищення цін, і що збільшення на 15% було б «небезпечним»; хоча і потенційна втрата деяких клієнтів навряд би сильно вплинула на доходи.

Підвищення цін без наслідків — те, що може допомогти підтвердити звинувачення Міністерства юстиції про незаконну монополію Google. Очікується, що судовий процес триватиме до листопада, а вердикт буде винесено не раніше наступного року.

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Google приховано підвищувала ціни на рекламу в Пошуку, щоб підтримувати зростання бізнесу
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Тим часом, як повідомляє Лія Найлен з Bloomberg, Міністерство юстиції закрило доступ до публічних судових документів у справі проти Google через суперечку з техногігантом про те, які файли мають бути доступними в Інтернеті.

Джерело: The Verge

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