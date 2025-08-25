Konami показала найдетальнішу мапу Silent Hill f — Ебісугаока, ліси та звивисті дороги

Silent Hill f / Konami

Silent Hill f розкрила всю мапу — разом з селищем Ебісугаока, прилеглими районами та лісистою місцевістю.

Konami та NeoBards Entertainment на Gamescom 2025 показали не тільки сюжетний трейлер, який краще розкриває історію головної героїні та загадкового чоловіка, а ще й мапу. Поки що це промо, яке представлено у вигляді малюнку на тканині. Перший погляд дає зрозуміти структуру майбутньої гри, де гравці опиняться в Японії 1960-х років, натхненній з реального міста.

У центрі мапи — Ебісугаока з кількома прилеглими районами, які виглядають структуровано. Далі починаються більш звивисті дороги та лісові стежки, що ведуть углиб ізольованої місцевості. Як і в класичних Silent Hill, маршрути не будуть прямими — шлях доведеться шукати, відкриваючи нові проходи й повертаючись у вже знайомі зони.

Раніше ми бачили лише уривки геймплею з храмами, вузькими вуличками, рисовим полем та потойбіччям. Тож тепер ми можемо приблизно уявити, який вигляд матиме світ. Водночас Konami попереджає, що фінальна мапа може відрізнятися: розташування будівель чи доріг ще можуть змінюватися в процесі розробки. Розробники також підтвердили, що світ буде єдиним і без класичних завантажень між зонами. Це має зробити дослідження більш плавним і безперервним.

Silent Hill f створюється на Unreal Engine 5. Це перша гра серії, дія якої відбувається не в однойменному містечку, а в японському селі епохи Сьова. Головна героїня — Хінако, яка має зіткнутися з власною травмою та розкрити, що за чортівня охопила місцевість. В одному з роликів лунала фраза, що головна героїня зрадниця: але ні тут, ні там до кінця не сказано чому.

Реліз Silent Hill f заплановано на 25 вересня 2025 року для PS5, Xbox Series X|S та ПК. У Steam гра вийде без Denuvo. Для тих, хто придбає Deluxe Edition відкриється дводенний ранній доступ. Наразі в Steam тривають передзамовлення, що стартують від ₴1 475.

