«Нова Пошта» планує завоювати ринок ЄС за допомогою власної авіакомпанії Supernova Airlines – зараз вона використовує 2 літаки Ан-26

Український поштовий оператор «Нова Пошта» має амбітні плани із завоювання європейського ринку. За словами співвласника компанії В’ячеслава Климова, у першій половині 2023 року відділення «Нової Пошти» з’являться в Німеччині, Литві, Чехії та Румунії. За рік кількість відділень у Польщі зросте до 48, а кількість міжнародних посилок – у 1,5 раза. Опанувати європейський ринок має допомогти власна авіакомпанія Supernova Airlines.

Авіапарк Supernova Airlines

Для перевезення відправлень авіакомпанія використовуватиме два літаки Ан-26, які взяла у лізинг в Expedition Aviation з ОАЕ. Це не найновіші борти, вони були випущені ще 1978 та 1982 року. Проте вони допоможуть пришвидшити доставляння та забезпечать контроль над логістикою. Відтепер компанія не залежатиме від фрахту вільного місця в літаках інших компаній, а також зможе знизити собівартість доставляння. Перші польоти літаків Supernova Airlines повинні відбутись вже в березні.

За задумом, літаки Ан-26 перевозитимуть вантажі лише всередині Європи, а базуватимуться в Польщі до закінчення війни. Ймовірно, їхній логістичний центр буде у Жешуві. Така база дасть змогу обслуговувати майже всю Європу. Оскільки повітряний простір України на час війни закритий, доставлення посилок із європейських аеропортів в Україну відбуватиметься автомобільним транспортом. Після закінчення війни літаки НП доставлятимуть вантажі в аеропорти «Бориспіль» і «Львів».

Окрім зазначених Ан-26, «Нова Пошта» має намір орендувати ще два літаки, які зможуть виконувати далекомагістральні рейси – з США та Китаю. Наразі ведуться відповідні перемовини. До війни «Нова Пошта» хотіла взяти в лізинг Boeing 737-800, В757 чи Airbus 321. Але зараз плани доводиться переглядати через повномасштабне вторгнення рф в Україну, тому що українським компаніям важко домовитись із міжнародними лізингодавцями.

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«Саме такий флот у 4 літаки плануємо зберігати до кінця 2024 року, а його подальше розширення залежатиме від попиту й об’єму вантажів», – повідомила пресслужба компанії.

Переваги та недоліки Ан-26

В «Новій пошті» вважають, що літаки Ан-26 – це оптимальне рішення для нової української авіакомпанії. Наразі доступний авіаперсонал із досвідом їхнього обслуговування. До переваг відносять наявність ремонтної бази й спеціалістів в Україні, а також універсальність літаків. Вони можуть сідати навіть на ґрунтовій смузі довжиною всього 600 метрів. Хоча в Європі в наявності велика кількість аеродромів, але далеко не всі здатні приймати літаки типу Boeing.

Також вартість лізингу Ан-26 значно нижча, ніж того ж Boeing 737. Фактично «Нова Пошта» могла дозволити собі купити ці літаки, оскільки вартість одного Ан-26 становить близько $100 тис. (проти лізингу Boeing 737 в розмірі $200 тис. на місяць). Однак у довгостроковій перспективі ці старі літаки не мають цінності.

Серед недоліків Ан-26 – вантажопідйомність всього 5 т проти 20-60 т у Boeing 737-800, дальність до 1000 км проти 5000-10000 км Boeing.

Перспективи

«Нова Пошта» поставила собі за мету вийти на європейський ринок. У жовтні 2022 року компанія відкрила у Варшаві своє перше відділення в Польщі. Сьогодні їх 18 у найбільших містах країни: Краків, Люблін, Гданськ, Вроцлав, Познань, Лодзь та Жешув. До грудня середня кількість доставок через усі польські відділення зросла до 2500 на добу.

Компанія поки не доставляє посилки між країнами ЄС, а тільки в та з України. У майбутньому це може змінитись. Хоча доставлення між країнами ЄС потребує суттєво більших інвестицій, ніж вихід в Польщу. До того ж в деяких країнах Європи вже існує чимала пропозиція відповідних послуг.

Проте у компанії є велика перевага – мільйони українців, які переїхали в ЄС. Значна частина відсилає (та/або отримає) товари рідним в Україну, а також відсилає «волонтерку» з Європи. Ці потенційні клієнти дозволять закріпитися на європейському ринку. Протягом 2023 року «Нова Пошта» планує відкрити ще мінімум 30 відділень у Польщі, як власних, так і через франшизу. Сума інвестицій в одне відділення, за даними компанії, – €40-60 тис.

«Нова Пошта» планує вийти на рівень беззбитковості авіакомпанії Supernova Airlines мінімум за 3 роки.

Джерело: forbes