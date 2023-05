Перші чотири фільми про Індіану Джонса будуть доступні на Disney Plus — вже з 31 травня

Disney і Paramount, схоже, оновили власну домовленість напередодні виходу п’ятої частини пригодницької кіносаги з Гаррісоном Фордом «Індіана Джонс і Реліквія долі».

Раніше перші чотири фільми про пригоди археолога-авантюриста були доступні на сервісі Paramount Plus, оскільки угода між Disney і Paramount розділила права на розповсюдження між двома студіями. Однак напередодні виходу фільму, компанії переглянули її, тож вже з 31 травня попередні частини можна буде дивитись лише на Disney Plus.

Adventure has a new home. The first four #IndianaJones movies arrive May 31 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/bmgQ5zQGs7

— Disney+ (@DisneyPlus) May 16, 2023