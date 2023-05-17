Новини Кіно 17.05.2023 о 20:10

Перші чотири фільми про Індіану Джонса будуть доступні на Disney Plus — вже з 31 травня

Катерина Даньшина

Авторка новин

Перші чотири фільми про Індіану Джонса будуть доступні на Disney Plus — вже з 31 травня

Disney і Paramount, схоже, оновили власну домовленість напередодні виходу п’ятої частини пригодницької кіносаги з Гаррісоном Фордом «Індіана Джонс і Реліквія долі»

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Раніше перші чотири фільми про пригоди археолога-авантюриста були доступні на сервісі Paramount Plus, оскільки угода між Disney і Paramount  розділила права на розповсюдження між двома студіями. Однак напередодні виходу фільму, компанії переглянули її, тож вже з 31 травня попередні частини можна буде дивитись лише на Disney Plus.

Нагадаємо, що в українському прокаті фільм «Індіана Джонс і Реліквія долі» вийде 29 червня 2023 року. Основна дія фільму відбувається в 1969 році, а головний герой вкотре намагається протистояти нацистам. Кадри з омолодженим Фордом (на які виділили 25 хвилин хронометражу) тимчасово повернуть глядача у 1944 рік, де розгортаються події першої частини кіносаги.

Окрім Гаррісона Форда, Мадса Міккельсена та Фібі Воллер-Брідж, у п’ятому Індіані Джонсі зіграли Антоніо Бандерас, Джон Ріс-Девіс, Шонетт Рене Вілсон, Томас Кречманн («Підводний човен»), Бойд Голдбрук («Лоґан»), Тобі Джонс («Світ Юрського періоду 2») та інші.


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