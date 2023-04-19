Прощавайте, червоні конверти. Netflix закриває DVD-прокат після 25 років роботи та звітує про 232,5 млн передплатників на стримінговому сервісі

Востаннє побачити фірмові конверти Netflix у своїх поштових скриньках користувачі зможуть до 29 вересня 2023 року.

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DVD-прокат Netflix запрацював у 1998 році – за легендою співзасновник компанії Рід Гастінгс вирішив створити більш зручний сервіс після того, як узяв у прокаті фільм «Аполлон-13» та забув його вчасно віддати, за що й мав сплатити штрафні $40 (щоправда, інший співзасновник Netflix Марк Рендольф говорив, що ця історія була вигадана з метою випередити конкурентів).

Але загалом ідея з надсиланням дисків поштою настільки сподобалася користувачам, що компанія витіснила з ринку популярний на той час Blockbuster та інші магазини відеопрокату в США. На піку, у 2010 році, приблизно 20 мільйонів людей підписалися на послугу DVD-прокату Netflix.

У 2019 році, за даними Wired, бізнес приніс компанії $300 млн і мав близько 2 млн користувачів. А за усі 25 років роботи компанія розіслала понад 5,2 мільярда DVD.

Попри нинішню орієнтацію Netflix на стримінговий сервіс та виробництво власних шоу, компанія продовжувала розвивати старий бізнес – до вчорашнього дня, коли оголосила, що після 29 вересня припинить розповсюджувати DVD.

«Після неймовірної 25-річної роботи ми прийняли важке рішення припинити діяльність наприкінці вересня. Наша мета завжди полягала у тому, щоб надавати найкращі послуги для наших клієнтів, але оскільки бізнес DVD продовжує скорочуватися, нам стає все складніше це робити».

After an incredible 25 year run, we’ve decided to wind down https://t.co/6h2lrcGg2b later this year. To everyone who ever added a DVD to their queue or waited by the mailbox for a red envelope to arrive: Thank you! https://t.co/McxJUlLlGF pic.twitter.com/nBXzgvvv7p — Netflix (@netflix) April 18, 2023

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Враховуючи постійне зростання інтересу користувачів до послуг потокового передавання, рішення Netflix виглядає цілком очікуваним і разом з тим знаменує черговий важливий приклад успішної адаптації бізнесу до потреб клієнтів. Стримінг нині має багату бібліотеку фільмів і телесеріалів, і займається створенням власних оригінальних шоу.

«Картковий будинок», що вийшов у 2013 році, став першим оригінальним серіалом компанії, за яким згодом слідували не менш успішні «Помаранчевий — хіт сезону», «Дивні дива» та «Чорне дзеркало». У момент зростання кількості альтернативних стримінгових сервісів, власні продукти Netflix стали основою контенту, який компанія може запропонувати глядачам. А тактика випуску усього сезону чи принаймні його половини одразу примітно вирізняє сервіс від конкурентів, які здебільшого є прихильниками щотижневих виходів серій.

Netflix розпочав 2023 рік із 232,5 млн передплатників, та вже у першому кварталі заробив $8,16 млрд. Чистий прибуток стримінгу склав $1,3 млн — що на 18% менше, ніж у відповідному періоді торік.

Непогані показники в компанії пояснюють виходом нових сезонів шоу, таких як «Зовнішні мілини», «Ти», «Джинні й Джорджія», а також продовження фільму «Загадкове вбивство» з Адамом Сендлером і Дженніфер Еністон. Перший сезон шпигунської драми «Нічний агент» також продемонстрував гарний результат — зібравши загалом 515 млн годин переглядів.

Попередній рік був важким для компанії у плані доходів, особливо якщо порівнювати цифри з часами пандемії, тож у листопаді Netflix запустив нову, дешевшу передплату з рекламою, а також взявся розбиратися з проблемою шерингу акаунтів. NY Times, посилаючись на коментарі Netflix, пише, що спроби компанії припинити обмін паролями у Португалії, Іспанії, Новій Зеландії та Канаді пройшли успішно. Зокрема, у Канаді база платного членства тепер більша, ніж до нових правил, а зростання доходів зараз швидше, ніж у США.

Впровадження системи штрафів за обмін паролями в інших країнах поки відклали: