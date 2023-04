Прощавайте, червоні конверти. Netflix закриває DVD-прокат після 25 років роботи та звітує про 232,5 млн передплатників на стримінговому сервісі

Востаннє побачити фірмові конверти Netflix у своїх поштових скриньках користувачі зможуть до 29 вересня 2023 року.

DVD-прокат Netflix запрацював у 1998 році – за легендою співзасновник компанії Рід Гастінгс вирішив створити більш зручний сервіс після того, як узяв у прокаті фільм «Аполлон-13» та забув його вчасно віддати, за що й мав сплатити штрафні $40 (щоправда, інший співзасновник Netflix Марк Рендольф говорив, що ця історія була вигадана з метою випередити конкурентів).

Але загалом ідея з надсиланням дисків поштою настільки сподобалася користувачам, що компанія витіснила з ринку популярний на той час Blockbuster та інші магазини відеопрокату в США. На піку, у 2010 році, приблизно 20 мільйонів людей підписалися на послугу DVD-прокату Netflix.

У 2019 році, за даними Wired, бізнес приніс компанії $300 млн і мав близько 2 млн користувачів. А за усі 25 років роботи компанія розіслала понад 5,2 мільярда DVD.

Попри нинішню орієнтацію Netflix на стримінговий сервіс та виробництво власних шоу, компанія продовжувала розвивати старий бізнес – до вчорашнього дня, коли оголосила, що після 29 вересня припинить розповсюджувати DVD.

After an incredible 25 year run, we’ve decided to wind down https://t.co/6h2lrcGg2b later this year.

To everyone who ever added a DVD to their queue or waited by the mailbox for a red envelope to arrive: Thank you! https://t.co/McxJUlLlGF pic.twitter.com/nBXzgvvv7p

— Netflix (@netflix) April 18, 2023