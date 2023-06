Twitter подвоїв час для редагування твітів до 1 години, але функція все ще доступна виключно за гроші

Передплатники Twitter Blue, сплативши $8 на місяць, отримають одну з пріоритетних функцій – можливість редагувати твіти протягом однієї години після публікації.

Уперше довгоочікувана кнопка редагування з’явилась у Twitter минулої осені й надала можливість виправляти особисті твіти (але не відповіді) протягом 30 хвилин після публікації. Нині в офіційному обліковому записі Twitter Blue пишуть, що вікно редагування збільшено до однієї години (згодом публікацію змінили, ймовірно, щоб на власному прикладі продемонструвати оновлення).

Blue subscribers now have up to 1 hour to edit their Tweets.

— Twitter Blue (@TwitterBlue) June 7, 2023