Twitter подвоїв час для редагування твітів до 1 години, але функція все ще доступна виключно за гроші

Передплатники Twitter Blue, сплативши $8 на місяць, отримають одну з пріоритетних функцій – можливість редагувати твіти протягом однієї години після публікації.

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Уперше довгоочікувана кнопка редагування з’явилась у Twitter минулої осені й надала можливість виправляти особисті твіти (але не відповіді) протягом 30 хвилин після публікації. Нині в офіційному обліковому записі Twitter Blue пишуть, що вікно редагування збільшено до однієї години (згодом публікацію змінили, ймовірно, щоб на власному прикладі продемонструвати оновлення).

Blue subscribers now have up to 1 hour to edit their Tweets. — Twitter Blue (@TwitterBlue) June 7, 2023

Функція доступна виключно передплатникам Twitter Blue разом із можливістю додавати дописи довжиною до 4000 символів. Щодо інших пріоритетів платного пакета, то, здається, доступні все ще не всі. Наприклад, можливість бачити меншу кількість реклами в стрічці й досі не реалізована, а на сторінці підтримки зазначають, що працюють над нею. Про іншу обіцянку Ілона Маска – інструмент розподілу доходу, анонсований у лютому – поки не згадують.

Можливо, ситуація зміниться з приходом нового генерального директора в Twitter (ексдиректорка з реклами NBCUniversal Лінда Яккаріно офіційно обійняла посаду у понеділок), однак нині соцмережа демонструє невтішні результати. Повідомляється, що компанія коштує лише третину від тієї ціни, яку заплатив за неї Маск у жовтні (а це $44 млрд), а продажі реклами за останні п’ять тижнів впали на 59% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.