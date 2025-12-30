Новини Кіно 30.12.2025 comment views icon

"У вас не вистачить грошей": Джеймс Кемерон відповів на заклик повернутись в "Чужий" і обізвав франшизу "фанатською"

Катерина Даньшина

Фільм "Чужі" (1986), режисер Джеймс Кемерон

В останні роки ім’я Джеймса Кемерона асоціюється першочергово з “Аватаром”, але є ще одна велика франшиза, до якої режисер доклав рук. Саме він успішно продовжив розпочату Рідлі Скоттом серію “Чужий” у 1986 році й чутки про його повернення час від часу зринають в інфопросторі.

В недавньому подкасті з Майклом Біном, який зіграв Дуейна Хікса в “Чужих”, Кемерон раз і назавжди закрив це питання:

“У вас не вистачить грошей, аби я повернувся до франшизи”.

Режисер також заявив, що франшиза зрушилась від творчого ризику в сторону “фанатського підходу”, хоча деякі останні проєкти все ж похвалив.

“Новий “Чужий: Земля” досить непоганий. В ньому багато ДНК з фільму Рідлі, з нашого, а також з фільму Фінчера”, — сказав Кемерон, згодом надавши відгук і про “Ромул”: “Мені сподобалися окремі частини. Винахідливі та незвичні. Феде дійсно зробив щось цікаве. Особливо запам’яталась сцена, де вони невагомі ширяють між кулями кислоти Чужого, що досить кошмарно, але добре зроблено”.

Кемерон також згадав суперечливі ідеї 20th Century Fox убити Хікса та Ньют, яку зіграла Керрі Хенн у “Чужий 3”.

“Я вважав це найтупішою ідеєю. Ви ж напрацювали величезний кредит довіри до персонажів — Хікса, Ньют і Бішопа — а в наступному фільмі перше, що робите — просто вбиваєте їх усіх. Ну дуже “розумно”, хлопці. І замінюєте їх купою каторжників, яких ти ненавидиш і хочеш побачити їхню смерть”.

Режисер додав, що попри це усе, є великим шанувальником Девіда Фінчера та його робіт.

“Це був його перший повнометражний фільм і на нього тиснуло дуже багато сторонніх голосів”.

Схожі думки виголошувала й зірка “Чужого” Сігурні Вівер, яка обізвала продюсерів “Чужий 3” ідіотами за ігнорування ідей Фінчера.

Тим часом Рідлі Скотт, який раніше заявляв, що покінчив з франшизою “Чужий”, в останніх інтерв’ю відмовився від своїх слів і натякнув на повернення за наявності “хорошої ідеї”. Ходять чутки, що такою може стати сиквел “Чужий: Ромул”, з якого відійшов Феде Альварес. 

Джерело: World of Reel, AVP Galaxy

