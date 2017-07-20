«Кловская» станет первой станцией киевского метро, которая полностью откажется от жетонов и перейдет на билеты с QR-кодом (в начале августа)

Киевский метрополитен официально сообщил, что первой станцией, которая будет максимально автоматизирована и откажется от жетонов станет «Кловская».

Именно на этой станции киевляне и гости столицы смогут воспользоваться разовой поездкой по QR-коду, пополнить карточку метро банковской картой на любое количество поездок, а также купить проездной с помощью банковской карты. По словам представителей киевского метро, это произойдет уже в начале августа текущего года.

Напомним, что после повышения тарифа на проезд 15 июля 2017 года в Киевском метро появилось ограничение на продажу жетонов в кассах — не более одного жетона в одни руки, что вызвало появления очередей в час пик. При этом перевозчик собирается полностью вывести из обращения жетоны уже до конца 2017 года.

Источник: Киевский метрополитен