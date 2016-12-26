Mozilla прекратит поддержку Firefox для Windows XP и Vista в сентябре 2017 года

Подавляющее большинство веб-браузеров уже давно перестали поддерживать ОС Windows XP и Vista, но не Firefox. Возможность установки новейшей версии браузера компании Mozilla на ПК, работающих под управлением вышеупомянутых древних ОС, сохраняется и по сей день. Но ничто не вечно под луной. И уже со следующего года разработчики Firefox начнут постепенно отказываться от поддержки этих платформ. Об этом говорится в официальном блоге разработчика.

Предположительно в марте 2017 года пользователи Firefox, использующие системы с ОС Windows XP и Vista будут добровольно-принудительно автоматически переведены на версию браузера с длительным сроком поддержки (ESR). Точную дату прекращения поддержки ОС Windows XP и Vista разработчики смогут назвать только в середине следующего года, предварительно оценив количество пользователей, которых затронет это изменение, но это явно произойдет где-то в сентябре 2017 года. Как раз в этом месяце разработчики планируют прекратить выпуск обновлений безопасности для этой версии браузера.

Само собой, это вовсе не означает, что после этого браузер Firefox полностью перестанет работать на компьютерах с ОС Windows XP и Vista. Но отсутствие соответствующей поддержки со стороны разработчиков подвергает пользователей этих ОС различным рискам, связанным с потенциальными уязвимостями, и делает дальнейшее использование продукта нерациональным с точки зрения информационной безопасности. Впрочем, о какой рациональности может быть речь, если сама Microsoft прекратила поддержку пользовательской Windows XP еще в 2014 году, а поддержка Windows Vista завершается в апреле 2017 года. С другой стороны, древняя Windows XP по-прежнему занимает достаточно весомую часть рынка настольных ОС – 8,63% по итогам прошлого месяца (данные Net Applications). Есть вероятность, хотя и низкая, что Firefox может продлить поддержку, как это в свое время было с другим популярным браузером – Google Chrome. Напомним, изначально планировалось, то обновления Google Chrome для Windows XP будут выходить до апреля 2015 года, но затем разработчики продлили поддержку до конца 2015 года.

Источник: Mozilla