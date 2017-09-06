Первая партия смартфонов Meizu M6 Note в количестве 200 тыс. устройств была распродана в первый же день

Компания Meizu продолжает бодро рапортовать об успехах той или иной модели смартфона. В данном случае речь о представленной 23 августа модели Meizu M6 Note, которую безо всяких раздумий и сомнений можно назвать самым существенным обновлением линейки Note за последние годы.

Как сообщается, стартовая партия Meizu M6 Note в количестве 200 тыс. устройств поступила в продажу 1 сентября и моментально была распродана. Отметим, что в эту цифру вошли как онлайновые и офлайновые продажи смартфона.

Судя по всему, производитель недооценил спрос и теперь старается оперативно исправить ситуацию с целью предотвращения проблем с нехваткой смартфонов Meizu M6 Note в будущем и полного удовлетворения спроса всех желающих.

Напомним, в конфигурацию Meizu M6 Note входит экран Full HD диагональю 5,5 дюйма, платформа Snapdragon 625 и сдвоенная камера с максимальной диафрагмой основного модуля F/1.9. Оперативной памяти в новинке 3 либо 4 ГБ, а флэш-памяти — 16, 32 либо 64 ГБ. Стоимость Meizu M6 Note стартует с отметки €140 за базовую модель и достигает €220 за топовую с максимальными объемами памяти.

Источник: gizchina