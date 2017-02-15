Sony Lifelog — приложение, рассчитывающее калорийность пищи по фотографии

В полку цифровых помощников прибыло: японская корпорация Sony выпустила приложение Lifelog, анализирующее еду, которую вы собираетесь скушать, на предмет калорий.

Работа с приложением крайне незамысловата: просто сфотографируйте свои блюда — и встроенный искусственный интеллект подсчитает энергетическую ценность вашей трапезы.

При этом приложение не просто подсчитывает гипотетические калории, оно также дает вам ценные рекомендации, исходя из предварительно указанных вами данных о себе и ваших целях (например, сбросить лишний вес). Таким образом, по замыслу разработчиков, Lifelog должен не просто отводить вас от лишнего кусочка тортика, но также помогать вам поддерживать здоровый образ жизни в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем, что интересно, в Sony также намерены запустить приложение Meal Image Analysis (правда, пока что только на территории Японии) — похожую на Lifelog программу, которая, однако, предназначена только для бизнеса. А именно — для компаний, которые следят за здоровьем своих сотрудников и хотят уберечь их от приема нездоровой пищи на рабочем месте.

Источник: gsmarena