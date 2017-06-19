В Киеве к Национальной системе e-Health подключили первое медицинское учреждение Украины

В Киеве торжественно подключили к Национальной системе e-Health первое в Украине в рамках медицинской реформы медицинское учреждение, которым стал Центр первичной медико-санитарной помощи № 2 Подольского района.

Отметим, что за время работы через систему Helsi на прием к врачам первичного и вторичного звена записались около 50 тысяч пациентов. Более 40% из них записались на прием через интернет, другие — через Call-центр и регистратуры.

Всего же Киеве уже подключены 58 амбулаторий Подольского, Оболонского и Соломенского районов, а сейчас активно подключается Деснянский район (подключены консультационно-диагностические центры трех районов и одна детская больница). При этом предполагается, что постепенно будет создана система, которая будет работать во всем городе.

«Киев всегда был флагманом реформ во всех сферах жизни города, и прежде всего в сфере здравоохранения. Символично, что сегодня мы опять же первыми делаем реальный шаг в реформировании системы здравоохранения в рамках внедрения национальной реформы Министерства здравоохранения. После того, как все медицинские учреждения внесут свои данные в Национальную систему, граждане Украины смогут самостоятельно выбирать собственного врача на основе его профессионализма, а не по территориальному принципу», — рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Всего в электронную медицинскую систему Helsi уже внесены более 2000 медицинских сотрудников Киева. Для государственных медицинских учреждений данная система проводит регистрацию в Национальной системе e-Health в рамках реформы, а также предоставляет бесплатную лицензию на использование другой функциональности: электронной карты пациента, кабинета врача, онлайн-записи на прием, выбора семейного врача, а также дает возможность передать всю информацию в Министерство здравоохранения.

Источник: КГГА