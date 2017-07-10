В Украине стартовали продажи смартфона Motorola Moto E4 Plus по цене 5500 грн

Компания Motorola Mobility объявила о начале продаж в Украине старшей модели обновленной E-серии смартфонов – Moto E4 Plus. Устройство отличается металлическим корпусом, 5,5-дюймовым HD-дисплеем с эффектом 2,5D, сканером отпечатков пальцев и NFC-чипом для мобильных платежей. Также стоит отметить емкий аккумулятор на 5000 мАч, который обеспечивает работу смартфона без подзарядки на протяжении нескольких дней (в зависимости от модели использования).

Смартфон Motorola Moto E4 Plus получил четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с рабочей частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. У Moto E4 Plus также есть 2 слота для SIM-карт и отдельный слот для microSD. Модель оснащена 13-мегапикселельной основной камерой с автофокусом и LED-вспышкой и фронтальным «селфи-модулем» на 5-мегапикселей с LED-вспышкой.

Moto E4 Plus работает на «чистой» ОС Android 7.1.1 Nougat, дополненной поддержкой жестов «Moto Действия», возможностью быстрого просмотра сообщений на заблокированном экране и функцией One Button Nav, которая позволяет управлять смартфоном, используя сканер отпечатков пальцев.

Технические характеристики:

Moto E4 Moto E4 Plus Размеры, вес 144,7 х 72,3 х 8,99 мм, 151 г 155 x 77,5 x 9,55 мм, 198 г Процессор MediaTek MT6737 (1,3 ГГц) MediaTek MT6737 (1,3 ГГц) ОС Android 7.1.1 Nougat Android 7.1.1 Nougat Дисплей 5.0″ HD ([1280×720] / 294 ppi) 2.5D 5.5″ HD ([1280×720] / 267 ppi) 2.5D Встроенная память (ROM) 16 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD 16/32 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD Оперативная память (RAM) 2 ГБ 3 ГБ Основная камера 8 МП с LED-вспышкой 13 МП с LED-вспышкой Фронтальная камера 5 МП с LED-вспышкой 5 МП с LED-вспышкой Аккумулятор 2800 мАч 5000 мАч SIM Nano-SIM Dual-SIM Nano-SIM Dual-SIM Bluetooth® 4.2 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n 802.11b/g/n NFC — + Сканер Сканер отпечатков пальцев Сканер отпечатков пальцев

Отметим, что смартфон Moto E4 Plus уже доступен в сети фирменных магазинов Lenovo, а также в авторизованных розничных и онлайн- магазинах по рекомендованной розничной цене 5495 грн. Напомним, что младшая модель Moto E4 также уже продается в украинских магазинах.

Источник: Motorola