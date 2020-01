20 лучших игр 2000 – 2019: The Witcher 3, The Last of Us, Skyrim и другие

Хотя следующее десятилетие начнется только 1 января 2021 г., многие издания еще в конце 2019 г. начали подводить итоги декады, выбирая лучшие игры, фильмы и сериалы 2010-х гг. Мы решили не оставаться в стороне и собрать лучшие игры 2000 – 2019 гг. по мнению ITC.ua. При этом мы решили не проводить повторного редакционного голосования, а просто вспомнить, какие проекты получали звание Игры года от ITC.ua, а ранее от редакции журнала «Домашний ПК». Итак, лучшие игры 2000 – 2019! От самых свежих до… самых классических.

2019

Disco Elysium – духовная наследница таких разговорных ролевых игр как Planescape: Torment и Torment: Tides of Numenera. Проект-неожиданность, удививший нас необычным игровым миром и героями, вычурными текстами и возможностью решить большинство проблем с помощью разговоров.



2018

God of War 2018 — это зрелищный и наполненный трагизмом героический эпос, совсем не похожий на те игры, которые завоевали признание геймеров в 2005, 2007 и 2010 гг.. Тем не менее, этот новый, совсем иной God of War – великолепная, исключительная игра, одна из лучших на PlayStation 4.



2017

В 2017 г. action/adventure Horizon Zero Dawn собрала внушительный урожай призов, в том числе три награды от редакции ITC.ua – лучшая игра с открытым миром, лучшая графика и Игра года. Кроме того, она претендовала на победу в номинациях лучшая action/adventure, лучший сценарий, визуальный стиль и актерская игра. Horizon Zero Dawn – тот проект, ради которого стоило покупать Sony Playstation 4, даже если бы на ней не было других игр.



2016

20 миллионов зарегистрированных пользователей за 5 месяцев. Четыре больших обновления за первые семь месяцев, вводящие совершенно новые режимы игры. Регулярные патчи, правящие баланс. Новые герои, режимы и специальные события. Сопутствующие комиксы и мультфильмы. Киберспортивные соревнования. Кажется, что в 2016 г. в Overwatch играли вообще все. Отрадно, что проект до сих пор неплохо себя чувствует, хотя и уступил лидерство новым соревновательным играм. 15 октября 2019 г. Overwatch вышла на Nintendo Switch, а 1 ноября 2019 г. была анонсирована разработка Overwatch 2!



2015

Лучшая ролевая игра 2015 г. и, вероятно, лучшая ролевая игра из когда-либо созданных. Лучшая графика, лучшая музыка, лучший сценарий, Игра года 2015. Проект, выведший польскую CD Projekt RED в высшую лигу. Все это о The Witcher 3: Wild Hunt. Игра, которая благодаря сериалу Netflix обрела вторую жизнь спустя 5 лет после релиза и ставит новые рекорды по числу игроков в Steam. Что ж, и сегодня, во второй, а для кого-то и третий раз, The Witcher 3 играется ничуть не хуже, чем при первом прохождении.



2014

По ряду причин в 2014 г. редакция ITC.ua не публиковала традиционного материала «Выбор редакции 2014: Игры». Поэтому мы приводим здесь выбор авторитетного жюри The Game Awards, назвавшего Игрой 2014 Dragon Age: Inquisition от BioWare — пожалуй, последний действительно классный проект знаменитой студии. Что ж, в декабре 2014 г. мы наградили Dragon Age: Inquisition знаком «Выбор редакции», так что вполне разделяем решение наших коллег.



2013

В 2013 г. мы не называли одну конкретную Игру года, ограничившись перечислением всех значимых проектов, вышедших за отчетный период, но если выбирать, то конкурентов The Last of Us в 2013 просто не было. The Last of Us – одна из главных игр на PlayStation 3, вышедшая под конец жизненного цикла консоли. Грустная и печальная история с неоднозначным финалом. Хотя авторы и не решились переступить грань, позволив игроку принять пусть неудобное для себя, но, вероятно, единственное правильное решение в конце, все равно, The Last of Us — очень сильная, честная и эмоциональная игра. Сиквел, The Last of Us Part II, должен выйти 29 мая 2020 г. на PlayStation 4.



2012

В 2012 г. вышло много интересных игр – Assassin’s Creed III, Borderlands 2, Diablo III, Journey, Far Cry 3, Mass Effect 3, XCOM: Enemy Unknown, но, пожалуй, наиболее запоминающимися проектами того года были stealth/action Dishonored и интерактивная история The Walking Dead. И хотя впоследствии Telltale Games стала заложницей своего успеха и так и не смогла повторить формулу первого сезона, оригинальная The Walking Dead стала откровением для многих и породила моду на эпизодические игры. Всего серия выдержала пять сезонов общей продолжительностью 23 эпизода. Последние два эпизода The Walking Dead: The Final Season после банкротства Telltale Games заканчивала уже Skybound Games.



2011

Декабрьский номер «Домашнего ПК» за 2011 г. стал последним в истории журнала, и мы не успели подвести в нем итоги игрового года, которые традиционно публиковались в февральском выпуске ДПК за следующий год. Тем не менее, наш выбор был бы однозначен – The Elder Scrolls V: Skyrim. Лучшая ролевая игра Bethesda Game Studios отлично продается до сих пор. Например, в ноябре 2017 г. Skyrim вышла на Nintendo Switch и VR-системах. За прошедшие 9 лет игра разошлась тиражом более 30 млн. экземпляров и каждый фанат серии имеет несколько копий Skyrim на разных платформах.



2010

Red Dead Redemption 2 претендовала на Игру года 2018 и вышла на ПК в 2019, а вот 2010 был годом оригинальной Red Dead Redemption. На Игровых Оскарах 2010 эта GTA на Диком Западе взяла призы за лучшего игрового персонажа (Джон Марстон), лучшее музыкальное сопровождение, лучшую игру жанра sandbox, лучшую консольную игру и Игру года 2010. Читатели ДПК в 2010 г. назвали Игрой года Mass Effect 2.



2009

Любовь издателей к перезапускам усложняет определение, о какой именно игре серии идет речь. В 2019 г. мы играли в Call of Duty: Modern Warfare, но ведь и в 2007 г. мы тоже играли в Call of Duty: Modern Warfare (ремейк того, первого проекта, вышел в 2016 г. в рамках некоторых изданий Call of Duty: Infinite Warfare). Впрочем, сейчас речь о Call of Duty: Modern Warfare 2, игре 2009 г., собравшей целый ворох Игровых Оскаров. За лучшую роль второго плана (Ghost), лучшую игру в жанре action, лучшую многопользовательскую игру, и, конечно же, Игру года 2009. Читатели ДПК были солидарны с редакцией.



2008

2008 – год триумфального возвращения серии Fallout. Теперь под крылом Bethesda и в полном 3D. Хотя Fallout 3 и не удовлетворила фанатов изометрической классики, зато привлекла новых и вдохнула в серию жизнь. И пусть у нас есть масса вопросов к Fallout 76, игра нашла своих поклонников и продолжает развиваться. Что же до Fallout 3 и 2008 г., то RPG получила целый букет Игровых Оскаров – лучшее музыкальное сопровождение, лучший игровой мир, лучшая RPG или action/RPG, и, конечно же, Игра года 2008. Читатели ДПК дали Fallout 3 призы за лучший игровой мир, лучший сценарий (сюжет), лучшую графику (арт) и лучшую RPG или action/RPG, но Игрой года они назвали GTA IV.



2007

И пусть сегодня вышедший тринадцать лет назад The Witcher выглядит слишком маленьким, простым, во многом ограниченным и неудобным, без той игры, в свое время так поразившей геймеров, знакомых с литературным первоисточником, не было бы ни The Witcher 2: Assassins of Kings, ни The Witcher 3: Wild Hunt, ни грядущей Cyberpunk 2077. Впрочем, The Witcher и сегодня вызывает у игроков самые приятные воспоминания. В 2007 г. игра получила от редакции ДПК призы за лучшую локализацию, лучшую мужскую роль (Геральт), лучший сценарий (сюжет), лучшую игру жанров RPG или action/RPG, и конечно же, Игра года. Читатели назвали Игрой 2007 S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.



2006

По итогам 2006 г. The Elder Scrolls IV: Oblivion собрала неплохой урожай наград, в том числе и от «Домашнего ПК»: лучший игровой мир, лучшая графика, лучшая игра жанров RPG или action/RPG и Игра года. Голосование среди читателей в том году не проводилось. Да, редакторы ДПК были неравнодушны к ролевым играм в целом и проектам Bethesda Game Studios в частности. А кто был? А еще в 2006 г. появилась безумная Rayman Raving Rabbids, вызвавшая массовую кролегоманию.



2005

Первая часть трилогии хоррор-шутеров о мистической девочке с паранормальными способностями получилась у Monolith Productions особенно удачной. Это одна из самых высокоценных игр студии за 25 лет (за исключением The Operative: No One Lives Forever и No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.’s Way, оценки которых еще выше). В 2006 и 2007 гг. игра получила два дополнения – F.E.A.R. Extraction Point и F.E.A.R. Perseus Mandate, а затем и два сиквела F.E.A.R. 2: Project Origin в 2009 г. и F.E.A.R. 3 в 2011 г. В Игровых Оскарах 2005 редакция ДПК отметила игру наградами за лучшие спецэффекты (графика), как лучшую игру жанра action и Игру года. Голосование читателей не проводилось.



2004

Vampire: The Masquerade – Bloodlines – последняя и лучшая из трех игр легендарной Troika Games. Релиз игры был омрачен многочисленными глюками, но все равно, игра получилась настолько необычной и глубокой, что пришлась по душе критикам. Взрослый рейтинг, необычный герой, мрачный мир игры, богатые возможности отыгрыша роли — все это о Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Спустя 16 лет, в 2020 г., должен выйти сиквел – Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, сценарий к которому пишет Крис Авеллон. На Игровых Оскарах 2004 Vampire: The Masquerade – Bloodlines получила награды за лучший сценарий (сюжет), как лучшая игра жанра RPG или action/RPG и Игра года. Читатели ДПК выбрали Игрой года Half-Life 2.



2003

TRON 2.0, просьба не путать с фильмом Tron: Legacy — еще одна игра от студии Monolith Productions в нашем списке. Недооценённая в свое время из-за очень необычного стиля, TRON 2.0 отлично играется и неплохо выглядит и сейчас, по прошествии 17 лет. Кроме звания Игра года, редакция ДПК наградила проект как лучшую игру жанра action. Читатели назвали Игрой года Max Payne 2: The Fall of Max Payne от Remedy Entertainment.



2002

По уже необъяснимой сегодня причине в 2002 г. редакция ДПК награждала игры в двадцати разных категориях, но почему-то не называла Игру года. Чисто статистически больше всего наград от редакции собрала Warcraft III: Reign of Chaos – лучшая многопользовательская игра, лучший сиквел, лучшая стратегия реального времени. Будем считать именно ее игрой 2002 г., тем более что легендарная RTS вполне достойна награды. А вот читатели ДПК отдали предпочтение Grand Theft Auto III, назвав ее лучшей игрой жанра action, лучшим сиквелом, и отдав приз за лучший игровой мир. Что ж, тоже неплохой выбор, первая GTA в 3D, в том виде, в котором мы знаем серию сегодня.



2001

Как в 2002 г., звание Игра года в 2001 не присуждалось, зато одна из игр собрала сразу четыре награды. Anachronox, уникальная RPG от Ion Storm и Тома Холла, получила награды лучшая операторская работа (интро и заставки), лучшая роль второго плана (Democratus), лучшая мужская роль (Sly Boots) и лучший сценарий (сюжет). Другой игрой 2001 г., которая получила сразу несколько наград (две), стала Max Payne от Remedy. Голосование читателей не проводилось.



2000

Мы отлично знаем, что 2000 г. не относится к XXI столетию, а является последним годом XX столетия и 2-го тысячелетия, тем не менее, для круглого счета мы решили вспомнить и лучшую игру 2000. Тем более учитывая, какая это игра – Deus Ex от Ion Storm и Уоррена Спектра. Кроме титула Игра года, Deus Ex получила от редакции ДПК награды как лучшая action/RPG и приз за лучший сценарий (сюжет). А вот читатели выбрали Игрой года Diablo II от Blizzard. Обратите внимание, в ролике ниже не оригинальная графика Deus Ex, а бесплатный пользовательский мод Deus Ex: Revision.



Удивительно какой путь проделала индустрия за 20 лет, как изменилась графика, геймплей, проработка мира в AAA-играх, насколько расширилось число платформ и людей, которых можно назвать игроками. По приведенным выше Играм года видно, как менялись предпочтения редакций ДПК и ITC.ua со временем. Как ролевые игры стали уступать первые места action/adventure, как среди ПК-игр стало появляться все больше консольных проектов. В последнем случае сказывается появление цивилизованного рынка консолей в Украине и изменение пользовательских привычек — грубо говоря, за 20 лет игроки «научились» платить за контент.

Бесспорно, названной выше двадцаткой число лучших игр XXI столетия не ограничивается, и вы наверняка назовете еще сотню отличных игр, которые мы проигнорировали или забыли. Экономические стратегии, RTS, MOBA, шутеры, симуляторы, action/adventure, головоломки. И это отлично. Хороших игр за прошедшие 20 лет вышло действительно немало, и перечислить их в одной статье просто невозможно.

Время от времени мы вспоминаем об этих проектах и с удовольствием проходим заново игры пяти-, десяти-, двадцатилетней давности, находя в них что-то новое или вспоминая собственные эмоции от первого знакомства. Хорошая игра, как и хорошая книга – это своеобразный портал в другое время, в другую жизнь. До выхода первых больших проектов 2020 г. остается еще несколько месяцев, как раз есть время вспомнить хиты прошедших 20 лет.