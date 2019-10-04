Энг Ли, режиссёр фильма «Двойник»: «Я не думаю, что мы действительно до конца знаем 3D кинопроизводство. Мы даже не поцарапали его поверхность»

10 октября в украинский прокат выходит фильм «Двойник» оскароносного тайваньского режиссёра Энга Ли. По сюжету картины 51-летний главный герой в исполнении Уилла Смитта будет противостоять себе 23-летнему, созданному в результате клонирования антагонисту. Для этого режиссёру и команде фильма пришлось создать полную цифровую копию актёра. Кроме этого, съёмки велись на камеры с максимальной частотой 120 кадров в секунду и в натуральном 3D с разрешением 4К. О своём отношении к фильму, съёмкам и работе с актёрами Энг Ли рассказал в интервью для ITC.UA.

Вы добились многого в кино — кассовый успех, Оскар. Что заставляет вас продолжать подталкивать себя?

У меня нет контрольного списка, например: «Я должен сделать то или это до выхода на пенсию». Я просто люблю снимать фильмы, и есть так много вещей, которые можно изучить. Мне просто любопытно, и я ничего не могу с этим поделать. Если я знаю, что делать, мне это уже не так интересно, а если знаю, как нужно это сделать, тогда я действительно нервничаю.

Вы всегда были любопытным человеком?

В фильмах, а не во всем остальном [смеется]. Это как с телефонами, я использую их, чтобы позвонить, вот и все. Но кинопроизводство — это то, как я связан с жизнью, как я открываю мир и себя. Я доверяю фильмам больше, чем жизни. Фильмы имеют смысл, а вот реальная жизнь не всегда. Когда я смотрю в видоискатель, мир становится более понятным для меня, более привлекательным. Так проще иметь дело с жизнью, с людьми, и это всегда было так. Как только я вижу изображение через камеру, все меняется. Жизнь для меня была очень запутанной, и я хотел в ней разобраться, расставить всё на свои места, чтобы создать что-то красивое.

Уилл Смит нервничал из-за того, что вы оба создавали нечто новое с «Двойником»?

Вы должны спросить его! Для меня Уилл охватил всё. Нам так повезло с ним. Чтобы сделать эту работу, нам нужна была большая кинозвезда — кинозвезда, которая была большой 25 лет назад и до сих пор ею остаётся. Это было необходимо, чтобы существовали кадры с более молодой версией в качестве референса для создания персонажа «Джуниора». И, может быть, есть только два или три человека, которые соответствуют этому требованию. И тогда вам нужен тот, кто может сделать боевик! Поэтому нам очень повезло, что есть Уилл. И оказалось, что он тоже хотел со мной работать. Это смешно, не так давно я видел на YouTube видео его продвижения фильма на Тайване на красной дорожке. Он крикнул всем камерам: «Энг Ли! Где ты? Я старею! Используй меня! Я на твоей родине! Я преследовал тебя всю дорогу до твоего дома!». Это было, возможно, два с половиной или три года назад. Я подумал: «А это интересно…!».

Что вас зацепило в «Двойнике»?

Концепция: кто-то борется с молодой версией самого себя. Для меня все сводится к тому, как вы с собой справляетесь — если бы вы жили снова, что бы вы сделали? И в будущем, вы бы хотели получить ответ на этот вопрос или жить своей жизнью? Конечно, мы воплощаем эту идею в захватывающем боевике, визуализируя внутренний конфликт действием, драмой. Я снимаю жанровый фильм и пытаюсь найти путь к новой эстетике в том, что действительно нужно в 3D кино, к чему оно относится. Я не думаю, что мы действительно до конца знаем 3D кинопроизводство. Мы даже не поцарапали его поверхность. Мы в прошлом делали 3D фильмы, как будто они плоские. Шаг за шагом, начиная с «Жизнь Пи», я попадаю в новый мир. С этим фильмом я действительно хочу найти новую эстетику, новую выдумку, новую красоту, новый способ освещения, исполнения. Увлекая вас в другой мир, открывая его. Это очень увлекательно, каждый день открывать его кадр за кадром. И актеры были великолепны.

Благодаря чему актёры так хорошо с вами работают?

Я думаю, когда вы режиссер в фильме, вы должны знать актёров, их метод и их обучение. Когда я приехал в Штаты, я хотел стать актёром. Это был мой опыт работы на Тайване. Но я не мог говорить по-английски, не мог действовать, поэтому не получил роль. Но у меня получилось снимать. И я обнаружил, что режиссировать фильмы намного проще, так что это стало моим делом. Я всегда чувствовал, что я неудачный актёр. Для меня, в перечне великих вещей: «рок-звезда», «кинозвезда», «режиссер» — в этом порядке. Но я все еще вижу себя исполнителем, просто использую камеры. Я не должен быть в центре внимания или в свете камеры. Я делаю свое представление через кинопроизводство. Так что я всегда чувствовал себя очень близко к актёрам, чувствую, что они чувствуют. Я заклинатель актёров или что-то в этом роде!

Вы когда-нибудь испытывали желание что-нибудь упростить во время съёмки такого технически сложного фильма?

Никогда. Я сомневался в себе три раза в день, но никогда об этом. Трудный путь — правильный путь. Это должно быть сложно. Я не садист или что-то еще, но так однозначно понятно, что у вас будет больше материала для работы. Это очень сложно и занимает много времени, но так получается намного богаче. Создание персонажа «Джуниора» — это наука и искусство исполнителя, чего мы никогда не видели. Уилл Смитт сейчас не Уилл, каким он был 25 лет назад — его мимика делает разные вещи! То, что мы изображаем в «Двойнике», не фильм «Плохие парни», то есть не то, что он сделал 25 лет назад. Но наше кино супер-настоящее. И оно отличается от того, с чем люди уже так хорошо знакомы.

Что сделало технологию готовой для фильма?

Она не готова [смеется]! Тридцать лет не готова. Но это захватывающая часть. Вам приходится исследовать, а не просто делать что-то хорошо, открывая нечто новое. Это очень удовлетворяет. Я надеюсь, что зрители и мир разделяют наше волнение. Вот почему мы это делаем!

Этот процесс вдохнул в вас новые силы?

О да! Вы понимаете, что даже не знаете, как сделать фильм! Все, что вы знали раньше, не работает. Это сложно, но увлекательно. Команда фильма после погружения в работу впадала в депрессию, это как синдром посттравматического стресса. Как будто ты пошел на войну и вернулся. Невероятный адреналин от такого типа кинопроизводства, я никогда не чувствовал ничего подобного. Вы используете все свои знания, все время находитесь в состоянии повышенной готовности. Это в конечном итоге наивысшая форма кинопроизводства.

Могли ли бы вы после этого вернуться к традиционной съёмке кино?

Нет, я не могу. Я слишком глубоко в этом. Для меня это новая религия. Но если говорить о традиционном кино, то новое не то, чтобы лучше, оно просто другое. Благодаря первому мы в значительной степени давно знаем всё необходимое. А я хочу исследовать то, чего не знаю.

Итак, каков ваш следующий шаг?

Я хочу попробовать следующий шаг! В каждом фильме, начиная с «Жизни Пи», я искал, что цифровой кинематограф может сделать для нас. Это новый язык, и я пытаюсь научиться на нём говорить. Это другой опыт, другой процесс и в итоге другой фильм. Я думаю, что в кино через 500 лет люди будут оглядываться назад и говорить: «Ох, в течение первых ста лет они смогли сделать только это…» Люди будут оглядываться назад и осознавать, сколько еще предстоит сделать. Я отказываюсь думать, что почти 50 лет назад мы достигли пика. Мы только зацепили поверхность. Есть еще много вещей для изучения. Это как немые фильмы. Это как звук, как цвет. Мы прошли через это!

Технологии изменили ваш подход к съёмке актёров?

Очень сильно. Чаще всего я мотивирую исполнителя и говорю: «Не отклоняйся от этого. У тебя есть задача, способ исполнения». Но это не то, что мы делаем в жизни. В жизни у тебя есть другие мысли голове. Поэтому я стараюсь вложить актёрам гораздо больше мыслей. Это намного сложнее, но гораздо интереснее держать в них разные вещи, чтобы они выглядели живыми в цифровом кино. Вы должны работать намного больше, на другой передаче. Они хорошие профессионалы, поэтому они готовы попробовать то, чего не пробовали раньше. И когда персонаж оживает, ты знаешь, что всё было правильно.

Складывается впечатление, что фильмом «Двойник» вы гордитесь больше всего, это так?

Я горжусь каждым моим фильмом. Это как твои дети, тебе не разрешают выбирать любимых! Но я, конечно, очень горжусь тем, что мне удалось его сделать, потому в нём так много неизвестного. И это лучшая команда, с которой я когда-либо работал. Люди, готовые отбросить свою гордость и понимающие, что им еще есть чему поучиться, куда расти и что открывать. Это не легко. Каждый должен опустить свое эго, чтобы работать вместе. Это очень волнующий опыт. Как только вы почувствуете это, вы больше не захотите заниматься другим. Вы чувствуете себя как персонаж «Джуниора»; вы снова чувствуете эту невинность. У меня был AC, ключевой член съемочной группы, который делал такие потрясающие вещи, что в конце дня я сказал: «Я хочу купить тебе ужин». За ужином мы разговаривали, и он сказал: «Этот кадр напомнил мне, почему я вообще хотел снимать фильмы». Вы становитесь фильмами, которые вы делаете. Постепенно вы в кино. Это ваша жизнь, ваша профессиональная жизнь и ваша личная жизнь. Вы просто надеетесь, что в следующем фильме вы получите ту же дозировку, ту же самую сенсацию.

Каким был ваш первый разговор о «Двойнике»?

Я достаточно взрослый, чтобы представить: «Если бы я встретил молодого себя, на что бы это было похоже?». Но когда мне было 40 лет, я не думал об этом! А вот сейчас я нахожусь в том возрасте, когда вас поражают подобные вещи. Оригинальный сценарий был простым боевиком-триллером. Я написал им и сказал: «У этого фильма есть потенциал, чтобы сделать то и это». И я был готов, если бы они сказали: «О, это не то, что мы делаем», — чтобы отклонить их. Но они вернулись сразу же, сказав: «Да, мы хотим сделать этот фильм».

Что бы вы сказали себе 23-летнему, если бы встретили его?

Ах, я бы сказал ему отвалить! Я не хотел бы его видеть. Если я вижу, что на ком-то такая же рубашке, что и на мне, я начинаю злиться. Не говоря уже о клоне себя! Точно такой же человек? Я бы очень разозлился! Я не хотел бы иметь с ним дело. Я думаю, в жизни, как и в вашей карьере, не должно быть никакого сожаления. Все делают всё возможное. Это жизнь, вы знаете? Когда она прошла, она прошла. Думаю важно, чтобы вы просто прожили момент. Независимо от того, извлекаете ли вы из этого максимум или нет, это ваш путь. Думаю, что это послание этого фильма: оставь этого парня в покое. Он в порядке, ты в порядке. Не думай, что ты не в порядке. Отпусти ситуацию. Не будь таким грубым с собой. У всех нас есть эта ненависть к себе, обычно замаскированная под нарциссизм, мы все чувствуем, как будто с нами что-то не так. Но это фильм, в котором говорится: «Все в порядке. В конце дня все в порядке. С тобой все в порядке».