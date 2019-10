John Wick Hex: тактическая хореография

Какой игровой жанр приходит на ум первым при упоминании фильма John Wick? Правильно, шутер от первого лица. Но, как показывает многолетний опыт, шутеры от первого лица по кинолицензиям получаются на редкость отвратными. Что ж, значит, будем делать игру про Джона Уика в максимально далеком от John Wick жанре, решили в Bithell Games, и выбрали пошаговую тактику. Плод их трудов, John Wick Hex, тактическая головоломка с элементами боевой хореографии, вышла недавно в Epic Games Store.

John Wick Hex Жанр пошаговая тактика

Платформы Microsoft Windows, macOS,

Языки английский, русский

Разработчик Bithell Games

Издатель Good Shepherd Entertainment

Сайт Epic Games Store

John Wick Hex начинается как рассказ о «подвигах» Джона Уика, которым второй титульный персонаж игры, тот самый загадочный Гекс (да, это одновременно и человек, и намек на пошаговую механику игры), потчует оказавшихся у него в заложниках управляющего отелем Continental Уинстона (Иэн Макшейн) и консьержа Харона (Лэнс Реддик), хорошо знакомых нам по фильмам. Гекс хочет бросить вызов Правлению, для чего планирует убить Уинстона и Харона на священной земле, на ступенях «Континенталя». А пока все трое мило беседуют, обсуждая Джона Уика и безуспешные попытки людей Гекса остановить универсального убийцу. Собственно, главы этого рассказа и есть тактические миссии, которые предстоит пройти игроку.

Проще всего описать John Wick Hex как внебрачное дитя XCOM и SUPERHOT. От первой ей досталась тактическая часть и гексагональная сетка игровых уровней, от второй – принцип «время идет только когда персонаж совершает какое-то действие». В итоге получилась тактика с одновременным ходом всех персонажей.

У вашего героя и противников единая лента действий, все события на которой вымерены и отложены с точностью до долей секунды. Прицеливание – столько-то миллисекунд, выстрел из пистолета – столько-то, из автомата – столько-то, удар – столько, бросок – столько. Перемещение, смена позы, уклонение, парирование, перезарядка, бросок оружия – все имеет свою цену в миллисекундах. Ваша задача — умело маневрируя и точно рассчитывая время, уложить всех врагов на уровне и добраться до точки перехода к следующему сегменту. Ну, и не умереть по дороге, само собой.

John Wick Hex живет по законам киновселенной John Wick, поэтому на каждого противника Джон тратит как минимум две пули, ударить врага или бросить в него пистолет здесь быстрее, чем нажать на курок, а для того, чтобы покончить с боссом, необходимо сначала хорошенько отмутузить его в рукопашной. Что поделать, таковы правила. Поначалу John Wick Hex воспринимается как легкая воскресная прогулка. Джон Уик точнее своих противников, игрок умнее AI. Но когда во второй части игры появляются враги с дробовиками и в бронежилетах, выживать становится сложней и интересней.

Каждая глава John Wick Hex – это череда миссий в определенной локации. Ресторан, порт, художественная галерея, банк и т.д. Ресурс на все миссии главы у вас общий и сохраняется при переходе между уровнями. У Джона не так много здоровья и он может взять с собой всего два бинта для лечения. Количество обойм к любимому пистолету тоже ограничено, значит, как и в фильме, придется подбирать оружие противников и считать патроны. Кроме того, у Уика есть еще один важный ресурс – выносливость, необходимая для выполнения приемов типа устранения и уклонения от захватов и ударов противников. Впрочем, чтобы восстановить выносливость, нашему абсолютному асассину достаточно остановиться на время в спокойном месте и встряхнуть головой.

Перед подготовкой к новой главе вы можете потратить золотые монеты, чтобы получить то или иное преимущество, соответствующее вашему стилю игры: более дешевое уклонение или более дальний толчок, например. Кроме того, на некоторых уровнях можно заранее оставить дополнительные бинты и оружие.

Проблема John Wick Hex в том, что все приемы доступны герою с самого начала, что, в принципе, соответствует лору фильма. Вот только одинаковые механики и отсутствие прогресса – не самая лестная характеристика игры. Да, с продвижением по сюжету вы увидите новых противников и новое оружие, но это, пожалуй, и все. Базовые приемы останутся прежними, а победу все так же приносят три основных умения – уход с линии огня, грамотное использование рукопашной, правильная оценка зон видимости.

В работе над John Wick Hex студии Bithell Games помогала команда каскадеров 87eleven Action Design, которые принимали участие в постановке боевых сцен в фильмах John Wick. Движения каскадеров были оцифрованы с помощью технологии захвата движения и превращены в анимацию с ключевыми кадрами. Все это похвально, но проблема в том, что выбранный графический стиль и расположение игровой камеры плохо сочетается с использованием подобных технологий, кроме того, при просмотре киношного повтора прохождения уровня отдельные фазы движений плохо склеиваются друг с другом, превращая героев в куклы на веревочках в руках неумелого кукловода. Графический стиль и вот эти не очень удачные анимации — это, пожалуй, самый серьезный минус игры, который может оттолкнуть от нее часть аудитории.

John Wick Hex во многом напоминает Hitman GO и Lara Croft GO. Только вместо чистых головоломок здесь головоломки тактические, которые, к тому же, немножко отличаются от прохождения к прохождению. Вероятно, John Wick Hex, как и игры серии GO, отлично смотрелся бы на мобильных платформах, но, увы, вышла тактика пока только на ПК. Релиз на iOS в планах, но тут авторам явно стоит что-то решить с многочисленными всплывающими меню, которые будут выглядеть чужеродно на экране смартфона или планшета.

John Wick Hex можно закончить за 3-5 часов, но, чтобы получить все награды, пройдя уровень за минимальное время, без использования бинтов и т.д., придется изрядно попотеть. Не могу сказать, что пошаговая тактика про Джона Уика — проект, обязательный для ознакомления, но если вы любите эту франшизу и тактические стратегии, она определенно заслуживает вашего внимания.

P.S. Похоже, Киану Ривз пришел в игровую индустрию надолго. John Wick Hex, Cyberpunk 2077… Что-то мне подсказывает, что это только начало.