Life Is Strange: True Colors. Червоне – то любов, а чорне – то журба

Life Is Strange: True Colors – это уже четвертая (ну или пятая, если считать The Awesome Adventures of Captain Spirit) из серии интерактивных историй про подростков с необычными способностями, которую еще в 2015 г. начала французская студия Dontnod Entertainment. И хотя за прошедшие шесть лет эффект новизны испарился и впечатления от очередной части должны быть более сдержанными, True Colors есть чем удивить вас. Вы не поверите, но это, похоже, лучшая из Life Is Strange.

Life Is Strange: True Colors Жанр интерактивная история

Платформы Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Языки английский, русский

Разработчики Deck Nine

Издатель Square Enix

Сайты Steam

Такое впечатление, что как и авторы American Truck Simulator, создатели серии Life Is Strange движутся с Северо-Запада США на Восточное побережье. Орегон в оригинальной Life Is Strange и Life is Strange: Before the Storm. Вашингтон, штат, а не город, в Life is Strange 2. И теперь вот горное Колорадо в Life Is Strange: True Colors. Что дальше? Канзас и дорога, вымощенная жёлтым кирпичом?

В отличие от номерных частей Life is Strange, над True Colors работала студия Deck Nine, ответственная за приквел Before the Storm. Кстати, именно они будут заниматься и ремастером оригинальной Life is Strange.

Итак, у нас опять трудный подросток, точнее, молодая женщина, Алекс Чень, приезжающая в крохотный шахтерский городок Хэйвэн-Спрингс где-то в горах Колорадо по приглашению своего старшего брата Гейба, с которым ее разлучили еще в детстве. Дело в том, что когда мама Алекс и Гейба умерла, их отец не справился с горем и бросил детей, которые попали в приемные семьи. Гейб угодил в подростковое исправительное учреждение, а Алекс, из-за ее вспыльчивого характера и навязчивых идей о собственной исключительности, попала в специальный интернат, вырваться из которого девушка смогла только в 21 год. Она никого не знает за пределами интерната, не очень-то умеет ладить с людьми, а еще… она действительно исключительная.

Алекс умеет читать сильные эмоции и обрывки мыслей окружающих и как будто заражается ими. Ну а в некоторых случаях она может изменять и забирать негативные эмоции других. Именно эта способность поможет Алекс разобраться в том, что творится в, казалось бы, совершенно счастливом и благополучном Хэйвэн-Спрингс и помочь жителям городка открыть правду, которую кое-кто из них скрывал многие годы.

Life Is Strange: True Colors – исключительная игра. Несмотря на всю серьезность поднимаемых здесь тем, а это и ответственность за свои поступки, и принятие смерти близких, и отношение с родителями, и боязнь потерять работу / комфортную жизнь, и желание оградить близких от неудобной правды, и цена лжи, это прямо-таки невероятно теплая, уютная, добрая и светлая игра. И за это стоит благодарить главную героиню Алекс и актрису Эрику Мори, которая озвучила и сыграла девушку.

Алекс застенчива, мила, добра и моментально располагает к себе. Чем-то она похожа на Макс из оригинальной Life Is Strange, точно так же как ее подруга и возможный любовный интерес Стеф очень похожа на Хлою из той же самой игры. Немного читерский прием, но он работает, вы начинаете сочувствовать девушке, которая, казалось бы, нашла в Хэйвэн-Спрингс свой дом, но может потерять его и саму себя в любой момент.

Тут стоит сказать огромное спасибо аниматорам и специалистам по motion capture. Если предыдущие игры серии ругали за практически полное отсутствие лицевой анимации персонажей, то в True Colors анимация на совершенно новом уровне, особенно если дело касается главной героини. Любое, самое незначительное изменение настроения Алекс легко читается у нее на лице. Улыбка краешками губ, неуверенность во взгляде, смущение, гнев только в глазах и т.д. Отличная, действительно отличная работа, позволяющая лучше понимать персонажа и сопереживать ему.

Вообще, сопереживание – одна из основных тем Life Is Strange: True Colors, по словам авторов, сама идея проекта возникла из желания показать эмпатию в видеоиграх. Дело в том, что используя свою способность, Алекс не только «читает» эмоции другого человека, но и начинает понимать его мотивацию. Сопереживать ему. Потому что даже те, кто совершают заведомо нехорошие поступки, делают это не просто так, а из страха за себя и своих близких, из стыда, даже из любви. Вероятно, именно потому, что вы можете понять мотивацию героев, в True Colors и нет откровенно отрицательных персонажей. Да, представители компании врут и изворачиваются, но некоторых из них тоже можно понять. Да, кто-то готов и на убийство, чтобы скрыть правду, но эта правда терзает и их самих, отравляя каждую минуту жизни.

Несмотря на общий теплый настрой, Life Is Strange: True Colors – это настоящие эмоциональные американские горки, способные выжать слезу у самых суровых геймеров. Но даже несмотря на предельно мрачный тон, скажем, последнего, пятого эпизода (нет-нет, в этот раз без долгих ожиданий новых серий, вся игра одним куском), в нем все равно есть место и для радости, и для надежды. А вообще, авторы True Colors умело управляют эмоциями и вниманием зрителей, в нужный момент меняя декорации и / или настрой. Черт возьми, несмотря на крохотные локации, здесь можно даже сыграть в живую ролевую игру, надолго зависнуть за аркадным автоматом или просто проводить время, сидя на берегу, любуясь закатом и слушая расслабляющую музыку.

Кстати, о музыке. В серии Life Is Strange она всегда была хороша и отлично вплеталась в повествование, но в Life Is Strange: True Colors авторы, кажется, переплюнули сами себя. Саундтрек здесь просто великолепен и может поспорить с музыкой из Golf Club Wasteland, которой мы пророчили победу в музыкальной номинации конкурса «Игра года». Отличная работа, Deck Nine.

Что же до геймплея, то True Colors — самая традиционная Life Is Strange. Изучаем локации, общаемся с персонажами, слушаем их истории, выбираем свои варианты ответов. Хотя в целом игра линейна и вы все равно придете к тем же самым событиям, отношение других персонажей к вашей героине, да и ваше собственное ощущение правильности или неправильности ваших прошлых поступков, будет иным. Естественно, в конце каждого эпизода вам покажут, какой выбор в той или иной ситуации совершили другие игроки. Впрочем, несмотря на линейность, сама история здесь очень неплохо рассказана и проходится на одном дыхании.

Единственное, к чему можно было бы придраться… Такое впечатление, что авторы сознательно подталкивают Алекс к Стеф. Хотя формально вы можете выбрать между гетеросексуальной и гомосексуальной любовными линиями, Стеф — намного более интересный человек, чем Райн, кроме того, мы уже знакомы со Стеф Гингрич, она была одним из важных персонажей Life is Strange: Before the Storm. Ну и кроме того, у Стеф банально больше эпизодов и бесед с Алекс, к ней трудно не привязаться.

Впрочем, нет, есть еще один аспект, который не позволяет поставить Life Is Strange: True Colors высшую оценку. Это цена. Прямо сейчас на релизе True Colors стоит в Steam аж 1399 грн., почти в 2 раза больше, чем у соседей, и почти на одном уровне с Сингапуром и Японией. За Deluxe-версию, в которую входят пара дополнительных костюмов героини и еще одна глава, посвященная Стеф, события которой происходят за год до основной сюжетной линии, просят еще 310 грн. Честно говоря, многовато, особенно учитывая, что предыдущие части стоили вдвое-втрое дешевле. Так что, увы, покупать игру прямо сейчас, несмотря на все дифирамбы в ее адрес, которые вы видели выше, я не рекомендую. Стоит подождать распродажи.

В остальном же Life Is Strange: True Colors – это действительно одна из лучших частей серии. Невероятно добрая, теплая, душевная и эмоциональная история. Спасибо Deck Nine и Эрике Мори.

P.S. А вы знали, что начиная с 2018 г., Titan Comics издает комиксы по Life is Strange?! Мини-серия на четыре выпуска разрослась уже до 19 номеров, причем запланированы еще как минимум три. Дело там уже дошло до мультивселенной, разных временных линий и пр.