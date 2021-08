Обзор модулей памяти Crucial Ballistix RGB DDR4-3200 32 ГБ

Вопреки известному крылатому высказыванию, объема памяти в 640 КБ уже очень давно не хватает. С тех пор как емкость ОЗУ даже привычных систем начала исчисляться гигабайтами, требования к объему оперативной памяти только увеличиваются. Ныне 8 ГБ – абсолютный минимум для комфортной работы, 16 ГБ необходимы для игровых систем, а для прогрессивных конфигураций и 32 ГБ – не предел. Сегодня у нас на обзоре модули памяти Crucial Ballistix RGB DDR4-3200 32 ГБ. Смогут ли чем-то удивить эти планки, кроме максимального для своего стандарта объема?

Crucial Ballistix RGB

Модули линейки Crucial Ballistix RGB были представлены еще в прошлом году. Серия включает единичные планки емкостью 8, 16 и 32 ГБ, а также двухканальные комплекты общим объемом до 64 ГБ. Заявленные рабочие режимы – от DDR4-3000 до DDR4-3600.

Как несложно догадаться, наличие аббревиатуры RGB в названии линейки означает наличие дополнительной подсветки, которая зачастую оказывается уместной при сборке игровой платформы.

Как и в случае с классическими наборами Ballistix, RGB-версии также предлагаются с дополнительными радиаторами черного, белого и красного цветов. Такая палитра позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от общего тона интерьера системного блока.

Crucial Ballistix RGB DDR4-3200 32 ГБ (BL32G32C16U4WL)

Модули поставляются в плексигласовых прозрачных блистерах со стикерами, на которых указана базовая информация – наименование планки, ее объем и рабочий режим.

К нам на тестирование попали модули с белыми радиаторами, которые эффектно контрастируют с черной текстолитовой основой черного цвета.

Для дополнительного охлаждения микросхем памяти используются алюминиевые пластины с симметричной фактурной формовкой. Общая конструкция нам уже известна с момента первого знакомства с модулями Crucial Ballistix.

В центральной части охладителя заметна крупная надпись с наименованием линейки, а также упоминание о принадлежности бренда Crucial компании Micron.

С обратной стороны модуля закреплена равнозначная пластина. Здесь кроме крупного лого в центральной области также есть дополнительный стикер с базовой информацией о модуле. Здесь указаны полное название, объем, рабочий режим с режимом XMP, а также формула основных задержек и напряжение питания. Также есть упоминание о том, что финальная сборка модуля проведена в Мексике.

У модулей линейки Ballistix RGB на верхней кромке закреплен полупрозрачный световод, через который пробивается приглушенное свечение закрепленных на печатной плате RGB-светодиодов.

Иллюминация достаточно яркая, потому модули будут хорошо видны через прозрачную стенку корпуса. Конечно, при наличии в системе четырех модулей, они бы создавали кластер с высокой интенсивностью свечения, но и пара модулей способны оживить внутреннее убранство системного блока.

Для управления подсветкой производитель предлагает фирменное приложение M.O.D. Доступны несколько режимов, есть возможность синхронизировать свечение модулей, изменить скорость эффектов, а также яркость иллюминации. Доступны более детальные зональные настройки.

Утилита позволяет оценить тайминги, прошитые в SPD модулей, а также мониторить текущую рабочую температуру памяти. В настройках приложения можно даже вызвать дополнительный оверлейный виджет на рабочий стол с показателями нагрева. Для самых щепетильных пользователей доступна даже опция сохранения в отдельном файле температурной истории модулей с определенной периодичностью.

Не должно быть проблем с настройкой подсветки памяти и в приложениях производителей материнских плат. Хотя возможны нюансы в деталях. Например, в MSI Mystic Light модули были опознаны как Ballistix Tracer, но на возможность управления это не повлияло. Работали как доступные режимы, так и синхронизация с другими компонентами платформы.

Из конструктивных особенностей Crucial Ballistix RGB можно отметить относительно небольшие габариты системы охлаждения, увеличивающие общую высоту планок до 39 мм. Это дает больше возможностей при выборе процессорного кулера.

Конфигурация тестового стенда

В работе

При первом включении для Crucial Ballistix RGB DDR4-3200 32 ГБ используется прописанный в таблицах JEDEC режим с минимальными таймингами – DDR4-2666 19-19-19-43 при напряжении питания 1,2 В. Чтобы получить заданное значение, в настройках BIOS нужно активировать XMP-профиль.

После несложной процедуры получаем стабильную работу в режиме DDR4-3200 16-18-18-36 при 1,35 В. Даже несмотря на то, что в нашем случае используется не двухканальный комплект, а пара одиночных модулей, никаких сложностей при работе в базовом режиме не возникало.

Чтобы перед началом экспериментов получить чуть больше информации о самих модулях, используем системную утилиту Thaiphoon Burner. Итак, мы имеем дело с двухранговыми планками, на каждой из которых установлено по 16 микросхем памяти емкостью 16 Гбит. В данном случае используются чипы Micron D9XPF (MT40A2G8VA-062E:B) ревизии B-die. Микросхемы данной серии начали использоваться еще около двух лет назад и номинально не относятся к серии удачных с точки зрения дополнительного разгона. Однако, не будем торопиться с выводами и сбавлять свой энтузиастский пыл еще до начала практических экспериментов.

Отметим, что модули оснащены микросхемой EEPROM от Giantec (GT34TS04) cо встроенным термодатчиком, позволяющим измерять температуру с разрешением 0,25С.

Начнем с замеров пропускной способности и определения латентности работы подсистемы памяти. Во время тестов мы использовали платформу с материнской платой MSI MEG Z590 Ace на базе Intel Z590 и процессор Core i9-11900K (8/16; 3,5/5,3 ГГц). В таком аппаратном антураже при базовых DDR4-3200 нам удалось получить трансферы в работе с памятью на уровне 46–48 ГБ/c с задержками порядка 53,4 нс.

Планомерно повышая рабочие частоты и питающее напряжение, а также варьируя таймингами, нам удалось получить стабильную работу модулей в режиме DDR4-4200 19-23-23-42 с напряжением питания 1,45 В. Пожалуй, такого результата мы в целом не ожидали от чипов Micron B-die, особенно с учетом того, что речь о единичных модулях объемом 32 ГБ.

В случае с топовыми процессорами семейства Intel Core 11-го поколения, после превышения DDR4-3600/3733 чип использует режим Gear2 в котором контроллер памяти работает на половинной частоте модулей памяти. В нашем случае при DDR4-3200 фактическая тактовая частота модулей и контроллера памяти процессора составляла 1600 МГц. При переходе на DDR4-4200 частота планок повысилась до 2100 МГц, а вот контроллер памяти CPU работает на 1050 МГц.

После разгона памяти, скорости чтения/записи/копирования данных возросли до 60–61 ГБ/c (+27%), тогда как задержки в работе с ОЗУ несколько ухудшились – с 53,4 до 56,3 нс. Даже несмотря на то, что в Gear2 по умолчанию используется Command Rate 1T.

Здесь уже стоит ориентироваться на результаты в определенных задачах, оценивая влияние пропускной способности и латентности памяти. Мы провели несколько практических замеров.

Например в тесте 3DMark Time Spy общий показатель производительность после разгона памяти слабо изменился, увеличившись лишь с 13 156 до 13 246 баллов. В то же время значение CPU Score здесь возросло с 13 106 до 13 585 баллов (+3,7%).

Для наглядности мы оценили влияние дополнительного разгона памяти в нескольких играх, используя графический режим 1920×1080 и настройки с высоким качеством изображения. В проекте Shadow of the Tomb Raider итоговый прирост fps составил скромные 3–5%. В Horizon Zero Dawn количество кадров/с увеличилось на 2–4%. Dirt 5 показала более существенный прирост, по среднему fps прибавка на уровне 8%, тогда как минимальные значения возросли почти на 15%.

То есть некоторый эффект здесь есть, он мог бы быть больше, если бы при ускорении не повышалась латентность из-за перехода в режим Gear2 с делителем 1:2 для контроллера памяти.

После игровых баталий мы также проверили нагрев модулей под стрессовой нагрузкой AIDA64. В штатном режиме DDR4-3200 встроенный термодатчик регистрировал 45С. После дополнительного разгона с повышением питающего напряжения температура модулей повышалась до 51С. Замеренные пирометром значения на поверхности радиаторов были на 5 градусов ниже – 40С и 46С, соответственно.

Цена

На момент подготовки материала в Украине доступны модули Crucial Ballistix RGB DDR4-3200 32 ГБ лишь с радиаторами черного цвета. Планки подобного объема с RGB-иллюминацией стоят порядка 6400 грн (~$235).

Соответственно для покупки пары таких модулей понадобится без малого 13 000 грн.

Если же разноцветные огоньки не греют душу, а скорее наоборот – вызывают чувство неприязни, модули Crucial Ballistix того же объема без дополнительной подсветки можно купить за 5600 грн, а двухканальный комплект объемом 64 ГБ обойдется в 11 000 грн.