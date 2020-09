PGA TOUR 2K21 – новый старый гольф

PGA TOUR 2K21 – первый за последние пять лет официальный симулятор профессиональных турниров по гольфу серии PGA Tour. И, а вот это уже неожиданно, не от Electronic Arts, а от их конкурентов из 2K. Серия сменила хозяина и разработчика. Что еще изменилось?

PGA TOUR 2K21 Жанр спортивный симулятор

Платформы Windows, Stadia, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Языки английский

Разработчик HB Studios Multimedia

Издатель 2K

Сайты Steam

Я всего несколько раз в жизни пробовал играть в гольф, да и то не на настоящем поле, а на так называемом Driving range, специальном поле для отработки удара. Что ж, Украина никогда не входила в число ведущих гольф-стран мира, первые поля на 9 лунок появились у нас только в 2008 г., причем одновременно в Луганской области и под Киевом, а полноценное 18-луночное поле – в 2009 г. Тем не менее, гольф нравился мне всегда, и виноваты в этом компьютерные игры.

Дело в том, что в число первых игр, в которые я играл на новеньких «Поисках-2» Кафедры автоматизации ТЭФ, кроме Civilization (самой первой, естественно), Metal Mutant и F29 Retaliator, входил и самый первый симулятор гольфа PGA Tour Golf (1990) от Electronic Arts. Не могу сказать, что я не пропустил ни одну из частей этой серии, все-таки за ее двадцатипятилетнюю историю вышло аж 23 игры, но время от времени я запускал очередной Tiger Woods PGA Tour.

Серия носила имя легендарного гольфиста на протяжении 15 лет, а как только поменяла название на Rory McIlroy PGA Tour (2015) – прекратила существование. На фоне коммерческих успехов номерных FIFA, NBA и NFL достаточно скромные суммы, которые приносил симулятор гольфа (около $770 млн. за всю историю серии), не особо впечатляли EA. Мало того, как бренд Рори Макилрой оказался слабее Тайгера Вудса, да и сама игра, переехавшая на движок Frostbite 3 (!!!), уступала предыдущей части. Так бесславно закончилась история серии PGA Tour Golf от EA.

Выпавшее из рук EA Tiburon знамя подхватила канадская HB Studios, которая делала для той же EA симуляторы крикета и регби (да, и такие виды спорта имелись когда-то в линейке Electronic Arts), а также помогала портировать на разные платформы игры серий FIFA, NBA Live, Madden NFL и… Tiger Woods PGA Tour! Впрочем, официальной лицензии PGA Tour маленькая HB Studios не получила, так что решила сделать независимый, заточенный под онлайн гольф-симулятор под названием The Golf Club. Но вот беда, ни The Golf Club (2014), ни The Golf Club 2 (2017) не привлекли толпы фанатов, все-таки официальная лицензия серии и конкретных гольф-полей достаточно важна для поклонников данного вида спорта. И тут на поле вышла 2K Sports, пожалуй, главный конкурент EA на ниве спортивных симуляторов для широкой публики.

Для начала 2K договорилась с PGA Tour и в 2018 г. перевыпустила обновленную версию The Golf Club 2 с лицензированными полями и соревнованиями – The Golf Club 2019 featuring PGA Tour. А теперь пришло время и для полноценной игры под традиционном для 2K брендом, включающим название самой компании – PGA Tour 2K21.

На самом деле за прошедшие 30 лет симуляторы гольфа почти не изменились. Да, графика стала почти реалистичной, но основы игры, симуляция отскока мячика – это чистой воды ньютоновская физика, ее можно было вполне приемлемо просчитать и на слабеньких ПК начала 90-х. Так что все как обычно – выбираем клюшку, угол удара, силу, закрутку, учитываем ветер… На самом деле, самая большая инновация в симуляторах гольфа появилась еще в 1996 г., в SimGolf, которую по заказу легендарной Maxis Software делала… украинская студия Tavex.

Тогда Taveх под руководством Владимира Винецкого (офис компании располагался в Институте кибернетики на проспекте Науки, в Киеве) придумала систему управления ударом с помощью движения мыши, которая интерпретировала плавность и равномерность перемещения манипулятора и превращала его в удар виртуальной клюшки. Напомню, в 1996 г. мышь была далеко не обязательным атрибутом каждого ПК. Похожая система и по сей день применяется в симуляторах гольфа и бильярда, в том числе и в PGA Tour 2K21 от HB Studios.

Интересно, что вместе с SimGolf для Maxis, Tavex разработала и программу для дизайна полей для гольфа – Flog, которая в том числе применялась и для дизайна реальных полей в США, возможно, даже тех, на которых проходят соревнования реального PGA Tour. Кстати, в новом PGA Tour 2K21 тоже есть возможность создавать собственные поля и выкладывать их в Сеть для других игроков.

Что до графики, то выполненная на Unity (кстати, Unity Technologies заработала вчера $1,3 млрд. на IPO) PGA Tour 2K21, конечно же, не может соперничать с той же Rory McIlroy PGA Tour на движке Frostbite 3 — игра пятилетней давности от EA явно интереснее в плане освещения. Но зато все официальные поля в PGA Tour 2K21 сделаны очень тщательно и досконально повторяют реальные локации. Разработчики попытались воссоздать и внешний вид ведущих игроков PGA Tour, в том числе и Джастина Томаса, попавшего на обложку игры. Опять-таки, освещение здесь подгуляло, но в целом выглядят модели гольфистов вполне приемлемо. Традиционно для спортивных игр вы можете настроить своего персонажа, одеть его в лицензированную одежду реальных брендов и вооружить копиями реальных клюшек. Удивительно, но все предметы в игре можно купить только за внутриигровые деньги, никаких тебе сезонных пропусков и доната. Чудо!

Кроме карьеры в PGA Tour, которую придется начать в турнире претендентов, в PGA Tour 2K21 есть онлайн-соревнования 1 на 1, 2 на 2 и игра со ставками на каждую лунку для 2-4 человек. Только стоит учитывать, что партии в гольф длинные, а игроков в Сети не так уж и много, так что о встречах стоит договариваться на форумах. Есть здесь и асинхронные соревнования в Лигах, где вам необходимо показать лучший по числу ударов результат, который будет сравниваться с показателями других игроков. Лиги могут включать как официальные поля, так и поля, созданные игроками. Да, и учтите, в онлайн и играх Лиги уровень сложности выставлен на максимум, так что здесь нужно быть предельно аккуратным и собранным при ударах, любое отклонение в сторону, любая неравномерность движения, любое изменение скорости приведет к тому, что вы забросите мяч в кусты, воду или бункер. Да, и количество предпросмотров паттов на грине в этом режиме ограничено всего парой на поле. Тренируйтесь сначала на AI, постепенно увеличивая сложность.

Что ж, несмотря на то что в PGA Tour 2K21 очень мало изменений по сравнению с тем же играми серии PGA Tour от EA, это хороший, аккуратно сделанный симулятор с официальной лицензией. Приятно, что серия все-таки возродилась, будем надеяться, что 2K не забросит ее в ближайшее время.