Рецензия на боевик The Old Guard / «Бессмертная гвардия»

Netflix продолжает бомбардировать зрителей дорогими блокбастерами с популярными актерами в главных ролях. 6 Underground с Райаном Рейнольдсом, Extraction с Крисом Хемсвортом и вот теперь The Old Guard с Шарлиз Терон. Что ж, сейчас, когда традиционная киноиндустрия встала на паузу, самое время побороться за зрителя.

The Old Guard / «Бессмертная гвардия» Жанр боевик, фильм по комиксам

Режиссер Джина Принс-Байтвуд

В ролях Шарлиз Терон (Энди), КиКи Лэйн (Нил Фриман), Маттиас Шонартс (Букер), Марван Кензари (Джо), Лука Маринелли (Ники), Чиветел Эджиофор (Копли), Гарри Меллинг (Меррик) и др.

Студии Skydance Media, Netflix

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

The Old Guard – экранизация одноименного комикса Грега Руцка, точнее, его первого тома, имеющего подзаголовок Opening Fire. Это история группы бессмертных воинов, которые дожили до нашего времени и очень устали от груза прошедших лет и пережитых потерь. Западные критики почему-то сравнивают The Old Guard с другой экранизацией комикса – Logan / «Логан: Росомаха», но это неправильно, скорее фильм похож на обновленную версию Highlander / «Горец» (1986), с той лишь разницей, что членам Бессмертной гвардии не нужно отрубать головы конкурентам, чтобы в итоге остался только один. Их и так очень мало, всего четверо, и их основная задача — просто выжить, не попасться на крючок сильным мира сего, не засветить своё бессмертие.

Собственно, фильм, как и комикс, начинается с того, что Бессмертная гвардия выдает свою суть некой враждебной силе и практически одновременно с этим где-то в мире появляется пятый бессмертный боец, которого Гвардейцы чувствуют. Они должны разобраться с утечкой и найти новичка, пока он не привлек к себе ненужного внимания.

Адаптацией сценария The Old Guard занимался сам автор оригинального комикса Грег Руцка. Казалось бы, это гарантия того, что первоисточник будет правильно перенесен на экран… но что-то пошло не так. Несмотря на то что фильм в целом следует событиям первого тома комикса, некоторые небольшие изменения, которые автор внес в сценарий, не пошли картине на пользу. Да, так и финальная битва, и некоторые решения бессмертных выглядят чуть более логично, но им не хватает бесшабашной лихости комикса.

Пожалуй, одна из главных ошибок Руцка – полное игнорирование эротических сцен с участием Энди, которая по комиксу одержима сексом, на время отвлекающим ее от мрачных мыслей. Кстати, бессмертная Андромаха Скифская в комиксе бисексуалка, если это кого-то волнует. Понимаем, что раздеть Шарлиз Терон в кадре было бы дорого, никакой бюджет не вытянет, но все же. Вторая ошибка – уменьшение числа флешбэков, в которых Гвардейцы вспоминают прошлое. Да, несколько сцен из оригинала осталось, но их очень мало. Не хватает эпичной сцены знакомства Джо и Ники во время Первого крестового похода. Кстати, двое мужчин в этом фильме любят друг друга, так что, если у вас проблемы с восприятием однополой любви, смело пропускайте The Old Guard, ведь собственно эта любовь, проходящая через века – один из стержней комикса и кинофильма. Не хватает сцены первой смерти Букера во время Наполеоновских войн. Сцена потери Норико, которая в фильме почему-то превратилась в Куин, стала совсем другой, намного менее романтичной, хоть и более трагичной. И т.д. Понимаем, что снимать подобные короткие флешбэки было бы определенно дорого, но от них фильм только выиграл бы.

Еще одна большая проблема The Old Guard – слабая визуальная часть. Оригинальный комикс выезжал в том числе на очень стильной рисовке Леонардо Фернандеса и потрясающем колорировании Даниэлы Мива. Увы, ни оператора, соответствующего таланту художника, ни хорошего специалиста по постобработке авторы фильма не нашли. В итоге The Old Guard смотрится очень бледно, как любой стандартный боевик среднего уровня в современном сеттинге. Это обидно.

Дальше еще хуже. Постановка перестрелок и драк в The Old Guard на голову проигрывает и недавнему Extraction, и John Wick: Chapter 3 – Parabellum. Для фильма о бессмертных воинах, которые знают тысячи способов умертвить человека – это просто фиаско. Стоило бы пригласить Сэма Харгрейва или Чада Стахелски хотя бы в качестве консультантов.

Ну и еще один минус, если перечисленных выше вам не хватило – очень слабый злодей. Меррик в комиксе – это неконтролируемый харизматичный безумец вроде Вааса из Far Cry 3, в киноверсии же он получился скорее капризным глупым ребенком. Интересно, кстати, узнаете ли вы актера, выбранного на эту роль.

В сухом остатке выходит, что все, чем может привлечь зрителей The Old Guard – далеко не оригинальная история бессмертных воинов, уставших от жизни, и… история любви двух бывших врагов, прошедшая через века. Плюс, конечно же, Шарлиз Терон. Актрисе, похоже, понравилось сниматься в боевиках – Mad Max: Fury Road, Atomic Blonde, The Fate of the Furious, теперь вот The Old Guard, а вскоре еще и новый «Форсаж» – F9. Что ж, смотрится она в них действительно неплохо, чего уж там.

Несмотря на все перечисленные выше минусы, смотреть The Old Guard в целом можно, хотя ожидать многого от него не стоит. Это фильм на один раз, но если он заставит вас заинтересоваться оригинальным комиксом Грега Руцка, уже неплохо.

P.S. Да, сцена в финале – это кусочек из The Old Guard: Force Multiplied, который начал выходить в 2019 г. Так что «Продолжение следует».