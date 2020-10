Рецензия на детективную драму Rebecca / «Ребекка»

Трагедия новой экранизации классического английского детективного романа «Ребекка» от режиссера Бена Уитли и Netflix в том, что новую Rebecca будут сравнивать с картиной режиссера, признанного классиком еще при жизни, фильмом, внесенным в золотой фонд кинематографа еще 80 лет назад, номинированным на одиннадцать «Оскаров» и получившем две статуэтки. Не самое честное соперничество.

Rebecca / «Ребекка» Жанр детективная драма

Режиссер Бен Уитли

В ролях Лили Джеймс (вторая миссис де Винтер), Арми Хаммер (Максим де Винтер), Кристин Скотт Томас (миссис Дэнверс), Сэм Райли (Джек Фавелл), Энн Дауд (миссис Ван Хоппер), Марк Льюис Джонс (инспектор Уэлш) и др.

Студии Working Title Films, Netflix

Год выпуска 2020

Сайты IMDb

До недавних пор режиссер Бен Уитли не был замечен в особой любви к английской классике, готическим романам и детективам. Все его работы – это криминальные черные комедии и хоррор-фильмы, а вершиной карьеры являются неоднозначная дистопия High-Rise с Томом Хиддлстоном и Джереми Айронсом и камерная криминальная черная комедия Free Fire / «Перестрелка» с Киллианом Мёрфи, Шарлто Копли, Арми Хаммером и Бри Ларсон. Честно говоря, совсем не понятно, почему экранизацию романа, признанного одной из лучших детективных книг XX столетия, поручили именно ему.

Rebecca / «Ребекка» рассказывает историю молодой девушки, ставшей второй женой аристократа Максима де Винтер и приехавшей в его фамильное поместье, где все связано с именем умершей предыдущей жены, Ребекки, которую любили все слуги и родственники. Живой девушке тяжело соперничать с идеальной покойницей… Впрочем, это далеко не все проблемы молодой миссис де Винтер.

Роман писательницы Дафны Дюморье был опубликован в Великобритании в августе, а в США в сентябре 1938 г. и продавался настолько хорошо, что издательство в США десять раз допечатывало дополнительный тираж. Первый же тираж в Великобритании составил весьма неплохие 60 тыс. экземпляров. С тех пор книга переиздавалась буквально каждый год и была переведена на все основные языки мира. Уже в 1939 г. Дафна Дюморье переработала роман в пьесу, которая была поставлена в Лондоне и выдержала 350 показов.

Тогда же, в 1939 г., права на экранизацию романа купила небольшая независимая голливудская студия Selznick International Pictures, созданная Дэвидом Селзником, отец которого был киевским евреем, эмигрировавшим в США. За свою короткую историю студия выпустила несколько известных фильмов. Первый из них – легендарный Gone with the Wind / «Унесённые ветром», номинированный в 1939 г. на тринадцать (!) «Оскаров» и собравший восемь (!) статуэток. А второй… срежиссированная 40-летним Альфредом Хичкоком Rebecca / «Ребекка», вышедшая в 1940 г., и получившая всего лишь два из одиннадцати «Оскаров», на которые номинировалась. Так Дэвид Селзник стал единственным в истории Голливуда человеком, получившим «Оскар» за Лучший фильм два года подряд.

Фильм Хичкока, тогда еще не успевшего заработать репутацию мастера саспенса, примечателен и актерским составом. Роль второй миссис де Винтер (имя героини так и не называют ни в романе, ни в экранизации) в фильме 1940 г. сыграла великолепная Джоан Фонтейн, получившая свой «Оскар» в 1942 г. за роль в другом хичкоковском фильме, Suspicion / «Подозрение». А вот сыгравший Максима де Винтера величайший актер Великобритании всех времен Лоренс Оливье, получал золотую статуэтку четыре раза и был номинирован на «Оскар» целых тринадцать раз.

«Ребекка» была экранизирована пять раз в виде художественного фильма, в том числе, например, в Индии, и более десятка раз на ТВ. Несмотря на то что сама Дафна Дюморье была против написания продолжения романа, книгу «дописывали» еще трижды уже после смерти писательницы с разрешения ее наследников. Сама же Дафна Дюморье прославилась еще и одним из своих коротких рассказов, легшим в основу фильма «Птицы» все того же Хичкока.

Как вы понимаете, перед Беном Уитли, и так не очень-то жалующим классику, стояла просто неподъемная задача. Конкурировать с Альфредом Хичкоком, Дэвидом Селзником, Джоан Фонтейн и Лоренсом Оливье? Безумству храбрых поем мы песню!

И хотя Уитли и Netflix пригласили в экранизацию очень неплохих актеров, им еще далеко до легендарных звезд 40-х гг. Лили Джеймс, конечно, уже привыкла сниматься в подобных декорациях, но ей все еще не хватает опыта. Арми Хаммер (кстати, вы знали, что он правнук легендарного бизнесмена Арманда Хаммера — друга Ленина и спонсора президента Никсона?) хоть и заработал залуженную похвалу за свою роль в Call Me by Your Name, выглядит слишком уж зажатым. Да, так должно быть по сюжету, но раскрывать такого героя очень сложно и у Хаммера скорее не получилось, чем получилось. Хороша в фильме Кристин Скотт Томас, на чьей стороне опыт, BAFTA за Four Weddings and a Funeral (1994) и премия Лоренса Оливье (какая ирония!) за роль в «Чайке». Но увы, ее миссис Дэнверс (которая на самом-то деле и есть главная героиня «Ребекки») раскрыться просто не дали.

В целом адаптация Уитли почти дословно следует тексту романа Дафны Дюморье и экранизации 1940 г. Единственное отличие от экранизации Хичкока, несколько порезанной самоцензурой, — нечастный случай заменили на убийство, как и было изначально в романе, плюс изменили место и способ еще одной смерти. Но в целом это действительно мелочи, Rebecca (2020) не добавляет к тому, что показано в Rebecca (1940), ничего нового. Это аккуратная копия, не более того, чуть более красочная, но все равно лишь копия.

Мало того, в те моменты, когда Уитли пытается добавить в картину саспенс или элементы мистики, он терпит провал. «Ребекка» – чистый и достаточно простой детектив с элементами романтической истории, мистика здесь просто лишняя, тем более вставленная столь грубо и неумело.

Rebecca (2020) – красивый дорогой фильм. Здесь шикарные декорации и костюмы. Актеры на главных ролях действительно стараются рассказать нам интересную историю, вот только режиссер никак им в этом не помогает. Он прямолинеен, скучен и просто копирует фильм Хичкока. Но в целом Rebecca даже неплохо смотрится, несмотря на затянутость некоторых эпизодов. Картинка радует глаз яркими цветами Лазурного побережья и сдержанной, строгой красотой Корнуолла. Вот только за красивой картинкой совсем пусто.

Если вы не видели оригинал 1940 г. или другие экранизации «Ребекки», фильм 2020 г. вполне подойдет для знакомства с классикой. Только не удивляйтесь, если найдете в нем некоторое сходство с другими произведениями, книгу еще в 30-х гг. прошлого века обвиняли в плагиате.