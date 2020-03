Рецензия на детективный сериал The Pale Horse / «Вилла «Белый Конь»»

Произведения Агаты Кристи переведены более чем на 100 языков мира и изданы суммарным тиражом свыше 4 млрд. (!) экземпляров. Киноадаптации романов самой знаменитой детективщицы тоже выходят с завидной регулярностью. Само собой, особенно в этом поднаторели британцы. The Pale Horse / «Вилла «Белый Конь»» – новая экранизация одного из самых необычных детективов Агаты Кристи, выпущенная не так давно BBC.

The Pale Horse / «Вилла «Белый Конь»» Жанр детектив

Создатель Сара Фелпс

В ролях Руфус Сьюэлл (Марк Истербрук), Джорджина Кэмпбелл (Дельфина Истербрук), Берти Карвел (Захарий Осборн), Кая Скоделарио (Гермия Истербрук), Шон Пертви (инспектор Лежен) и др.

Канал BBC

Год выпуска 2020

Серий 2

Роман The Pale Horse, получивший в русском, сделанном еще в советские времена, переводе нейтральное, не содержащее никаких намеков на Библию название «Вилла «Белый Конь»» — одно из самых странных произведений Агаты Кристи, к которому даже преданные поклонники писательницы относятся с некоторой предвзятостью. Все дело в густом налете мистики, совсем нехарактерной для детективов Кристи. Впрочем, Кристи не была бы Кристи, если бы всей мистике в книге не нашлось бы совершенно рациональное объяснение.

В отличие от тех же And Then There Were None / «Десять негритят», которые экранизировали уже десять раз (общий тираж этого романа перевалил за 100 млн., что делает его самой популярной не религиозной книгой в истории), за The Pale Horse телевизионщики впервые взялись лишь в 1996 г., да и то эта экранизация получилась откровенно слабая. Вторая попытка была предпринята в 2010 г. той же ITV в рамках пятого сезона знаменитого сериала Agatha Christie’s Marple. В этот раз вышло лучше, вот только сюжет самого романа значительно перекроили, введя в него новых персонажей. В конце концов, и самой мисс Марпл в оригинальном произведении не было. The Pale Horse в формате двухсерийного минисериала – третья попытка, предпринятая на этот раз BBC.

По сюжету телеадаптации, который лишь отдаленно напоминает сюжет легшего в ее основу романа, богатый антиквар Марк Истербрук, переживший не так давно смерть молодой жены и женившийся во второй раз, оказывается связан с еще одной смертью. Женщина средних лет умерла на улице, а в ее ботинке был обнаружен список из десятка фамилий, среди которых оказалась и фамилия Истербрук, единственная с указанием имени и знаком вопроса рядом. Самая же большая проблема состоит в том, что практически все люди, оказавшиеся в этом странном списке, уже мертвы, так что, вероятно, опасность угрожает и самому мистеру Истербруку. Не исключено, что опасность мистического плана. Марк Истербрук начинает собственное расследование и приходит к достаточно необычным для убежденного материалиста выводам.

The Pale Horse, бесспорно, очень красивый и красочный фильм. BBC умеет снимать костюмированные сериалы, а в данном случае дизайн интерьеров, автомобилей, платьев и сама атмосфера 60-х гг. XX века только способствуют созданию сочной и запоминающейся картинки. Удачен и подбор актеров – Руфус Сьюэлл и Кая Скоделарио идеально подходят на роли немного заносчивых и порочных аристократов. Одним словом, к работе актеров, художников по костюмам, декораторов, операторов и осветителей у нас нет никаких претензий. Вопросы есть к сценаристке сериала Саре Фелпс.

Как автор, которая уже не в первый раз работает с произведениями Агаты Кристи, а Фелпс писала сценарии к британским минисериалам The A.B.C. Murders (2018), Ordeal by Innocence (2018), The Witness for the Prosecution (2016) и And Then There Were None (2015) по одноименным романам Кристи, могла выдать на гора текст, настолько противоречащий духу писательницы? Да, и в оригинальном The Pale Horse есть элементы мистики, но не в таких же дозах! Это должен был быть легкий мистический флер, а не удушающая атмосфера, через которую сложно пробиться. Это, в конце концов, детектив, а не фильм ужасов, а в новой экранизации The Pale Horse детективные элементы задвинуты даже не на второй, а на какой-то третий план, вместо этого выпячено все связанное с колдовством, навязчивыми состояниями героев и их снами.

И, к сожалению, здесь, как в оригинальном романе, все не станет на свои места в самом конце. Окончание The Pale Horse (2020) можно было бы назвать странным, но оно скорее просто никакое. Мистический фокус исключительно ради фокуса. Ну а за предельно кровавую смерть одного из второстепенных положительных персонажей в самом конце фильма – отдельное спасибо! Агата Кристи никогда бы себе ничего подобного не позволила.

Что ж, стоит признать, что у BBC получилась очень красивая и атмосферная экранизация, вот только от Агаты Кристи в ней осталось, мягко говоря, немного. Это скорее вариация на тему True Detective или Sharp Objects с тягучей, мрачной атмосферой и ударной дозой мистики. Поклонникам Агаты Кристи крайне не рекомендуется.