Рецензия на фильм «Мой ангел» / Angel of Mine

«Мой ангел» (Angel of Mine) – это американско-австралийский триллер, ставший ремейком малоизвестной французской картины. Главную роль в нем играет шведская актриса Нуми Рапас, которая делает все, чтобы продемонстрировать хорошую игру. Единственное, что остается ей не под силу, – сделать фильм менее утомительным.

«Мой ангел» / Angel of Mine Жанр триллер

Режиссер Ким Фаррант

В ролях Нуми Рапас (Лиззи), Люк Эванс (Майк), Ивонн Страховски (Клэр), Ричард Роксбург(Ричард), Финн Литтл (Финн) и др.

Компании Magna Entertainment, Garlin Pictures, SixtyFourSixty

Год выпуска 2019

Сайт IMBD

В 2008 году вышел фильм L’Empreinte de L’Ange с Катрин Фро в главной роли, который был рассчитан на французскую аудиторию. В мировом прокате его не заметили, зато десять лет спустя сценарий ленты был переписан заново для новой экранизации под руководством австралийского режиссера Ким Фаррант. Так появился триллер о преследовании ребенка.

Главная героиня Лиззи (Нуми Рапас) делит опеку над сыном с бывшим мужем. Она делает вид, что у нее все хорошо, скрывая от близких депрессию, вызванную трагическими событиями семилетней давности. Однажды Лиззи замечает маленькую 7-летнюю девочку Лолу – героине кажется, что внешне они похожи как мать и дочь. С этого момента Лиззи пытается сдружиться с родителями Лолы и начинает следить за этой семьей, забывая о родном сыне.

Фильм очень подробно иллюстрирует состояние родителя, который не может забыть свою утрату. Главная героиня кажется сдержанной, однако в моменты одержимости она меняется, балансируя на грани между положительным и отрицательным персонажем. Это, пожалуй, главная особенность триллера, который держит в напряжении до самого финала. Правда, это напряжение со временем становится утомительным: фильм идет полтора часа, которые скорее тянутся, нежели пролетают мгновенно.

Триллер спасает игра Нуми Рапас (успешно избавившейся от ассоциаций с фильмом The Girl with the Dragon Tattoo). Она прекрасно передает психическое состояние героини, которая всячески пытается скрыть нервные срывы и навязчивые мысли. Рапас крайне убедительно показывает странные поступки своего персонажа, колеблющегося между реальностью и догадками. Даже самый адекватный человек, подглядывающий через забор, становится потенциально опасным. В этом актриса убеждает еще в начале фильма.

Также в триллере сыграла Ивонн Страховски, известная по сериалу «Рассказ служанки» (The Handmaid’s Tale). Она достойно разделяет все совместные сцены с Нуми Рапас. А вот Люк Эванс появляется не так часто – для актера в фильме отведена второстепенная роль, распределенная всего на несколько сцен.

При всем уважении к артистам, фильм не назовешь особо удачным, хотя он и не лишен интриги. Скорее всего, все дело в сценарии, который ходит кругами вокруг одной и той же ситуации. Она, как и героиня Рапас, вызывает сочувствие, однако быстро приедается.

Режиссер Ким Фаррант уже не первый раз занимается постановкой картин о чувствах родителей, потерявших детей. Ранее она работала над фильмом «Чужая страна» (Strangerland) с Николь Кидман в главной роли. В отличие от предыдущей ленты Фаррант, «Мой ангел» все же приводит зрителя к финалу без открытой концовки (иначе это было бы совсем невыносимо).

Единственный вопрос, который остается после фильма, касается не сюжета, а того, стоит ли триллер «Мой ангел» потраченного времени. Он способен вызвать сопереживания к персонажам и держать зрителя в напряжении, но при этом картина изматывает. А после просмотра быстро стирается из памяти.