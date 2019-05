Рецензия на фильм «Ричард говорит «Прощай»» / The Professor

Фильм «Ричард говорит «Прощай»» – это драма с комедийным подходом к вопросу о смерти. В ней Джонни Депп играет профессора, который пытается разрушить себя быстрее, чем это сделает за него болезнь. В компании бутылки виски и любимой собаки он приходит к весьма очевидным, но все еще вечным истинам.

«Ричард говорит «Прощай»» / The Professor Жанр драма

Режиссер Уэйн Робертс

В ролях Джонни Депп (Ричард), Зои Дойч (Клэр), Розмари ДеУитт (Вероника), Дэнни Хьюстон (Питер), Шивон Фэллон (Донна), Одесса Янг (Оливия), Девон Террелл (Дэнни) и др.

Компании Global Road Entertainment, Automatik, Leeding Media

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

Страница на IMDB

Премьера фильма прошла на Международном кинофестивале в Цюрихе в 2018 году. Сперва лента получила название Richard Says Goodbye, но затем к мировому релизу в 2019 году его заменили на более лаконичное The Professor. Сделали это, чтобы избежать параллелей с другим фильмом режиссера Уэйна Робертса Katie Says Goodbye (картины не имеют никаких общих линий). У нас же в прокате драма появилась под названием «Ричард говорит «Прощай»», и это более правильный выбор.

Главный герой фильма – профессор литературы. Он идет к врачу, чтобы понять причину болей в спине, и неожиданно для себя узнает, что у него четвертая стадия рака легких. Ричард пытается поговорить с близкими, но дочь и жена слишком заняты собой, поэтому его диагноз остается неозвученным. Осознав, что жизнь в один момент оказалась пустой и бесполезной, Ричард становится на путь бодрого саморазрушения – все равно ему предстоит умереть, так почему не сделать это в компании наркотиков и алкоголя. Даже работу профессор превращает в веселье. Он выгоняет половину своих студентов, а тех, кто остался слушать его лекции, Ричард водит в бар. Это помогает ему отвлечься, однако не решает проблему внутри семьи.

Драма «Ричард говорит «Прощай»» стала возвращением Джонни Деппа в кино, где нет пиратов или магии волшебников. В ней персонаж Деппа далек от манерных гримас и излишней жестикуляции, так что Джонни старается быть серьезным. Больше всего усердия он вкладывает в сцены с алкогольной апатией и небрежной философией, что иногда напоминает самого Деппа в последние несколько лет.

Идея окунуть академика в пучину личного кризиса далеко не новая. Режиссер-сценарист Уэйн Робертс дополнил картину еще одним давним трагическим приемом – новостью о неизбежной смерти главного героя. Поэтому в фильме «Ричард говорит «Прощай»» нет ничего такого, чего бы мы не видели раньше. К сожалению, экранного времени не хватает, чтобы понять, каким герой был до получения диагноза. Зато теперь нам очевидно, что осознав приближение смерти, Ричард чувствует себя неприкосновенным. Это отражается на его восприятии действительности и отношении к окружающим. Так, он отпускает язвительные комментарии в сторону учеников, прохаживаясь по тонкой линии между сарказмом и унижением.

Не располагая большим количеством экранного времени, зрителю просто показывают этапы саморазрушения, которые постепенно трансформируются в новоприобретенную философию. В какой-то момент Ричард начинает произносить напутственные речи, с которыми сложно не согласиться в силу их очевидности. И он, конечно, запивает их алкоголем.

С алкоголем связан экранный ляп, который не заметили ни актеры, ни режиссер, ни оператор. В одной из сцен герой Джонни Деппа на торжественном приеме произносит тост, который приближает фильм к развязке. В этот момент Джонни вовсю размахивает бокалом с вином, и длится это несколько минут. В какой-то миг в его руке оказывается совершенно другой бокал с шампанским, что особенно бросается в глаза в силу эмоциональной напряженности момента. Это совершенно не портит фильм и не влияет на его сюжет, скорее остается в памяти очевидным недоразумением.

«Ричард говорит «Прощай»» раскрывает серьезную тему, но вопреки всему делает это крайне непринужденно и местами намеренно беспечно. Решение разделить фильм на главы и дополнить его симфоническими мелодиями идут ему на пользу. Лента смотрится легко, к тому же не злоупотребляет временем, укладываясь в полтора часа. Вместе с этим картина особо не отпечатывается в памяти и преподносит парочку чересчур шаблонных моментов.