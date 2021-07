Рецензія на кримінальну драму «Без різких рухів» / No Sudden Move

Для когось Стівен Содерберг це в першу чергу Sex, Lies, and Videotape, Erin Brockovich та Traffic, для когось – трилогія Ocean’s 11-13 та Logan Lucky. Але в будь-якому разі, щоб ви не обрали, незалежні фільми чи комерційні стрічки про пограбування, стилістика цього режисера досить впізнана. Але не цього разу. У кримінальній драмі «Без різких рухів» / No Sudden Move для HBO Max Содерберг вирішив сховатися за маскою братів Коенів.

«Без різких рухів» / No Sudden Move Жанр бойовик, драма

Режисер Стівен Содерберг

У ролях Дон Чідл (Курт Гойнс), Бенісіо дель Торо (Рональд Руссо), Брендан Фрейзер (Дуг Джонс), Девід Гарбор (Метт Верц), Емі Сайметц (Мері Верц), Джон Гемм (детектив Джо Фінні), Рей Ліотта (Френк Капеллі), Джулія Фокс (Ванесса Капеллі), Кіран Калкін (Чарлі), Метт Деймон (Майк Лоуен) та ін.

Студії Warner Bros., HBO Max

Рік випуску 2021

Сайти IMDb

Чикаго, кінець 50-х років минулого сторіччя. Дрібні гангстери Курт Гойнс (Дон Чідл) та Рональд Руссо (Бенісіо дель Торо) отримують досить нескладне завдання. Підозріло нескладне, якщо враховувати обіцяні їм гроші. Вони повинні декілька годин потримати у заручниках родину бухгалтера однієї з чиказьких фірм, доки він добуває з сейфу свого боса важливий документ, у якому зацікавлені дуже поважні люди. Все просто, навіть дуже просто. Ясна річ, все піде шкереберть.

«Без різких рухів» / No Sudden Move – це фільм без позитивних героїв, яким варто було співчувати. Тут ніхто не тримає слова та усі намагаються підставити інших. Тут кожен грає у свою гру, союзи недовговічні, а вірити не можна навіть близьким. У гонитві за тим самим документом та грошима, які можна за нього отримати, Гойнс та Руссо підставляють один одного, оминають одні пастки та потрапляють в інші, але в кінці кінців… Ні, чекати хепі-енду не варто, тут програють усі, як у фільмах братів Коенів, хіба що за винятком того, хто роздає карти. З іншого боку, спостерігати за тим, як павуки у банці жеруть один іншого, навіть цікаво, але це якась фізіологічна, майже огидна цікавість.

Як у більшості своїх фільмів, у No Sudden Move Стівен Содерберг виступав не тільки у ролі режисера, а ще й як оператор та монтажер. І здається, тут Содерберг-оператор підсунув Содербергу-режисеру величезну свиню, вибравши камеру з дуже дивною оптикою, що вносить у кадр величезні викривлення та додає жахливе, справді жахливе віньєтування. За задумом, така камера мала імітувати манеру зйомки 50-х рр. XX сторіччя та приховану камеру поліцейського спостереження, але насправді вона лише спотворює та замилює зображення, робить його брудним. Для прив’язки стрічки до 50-х років вистачило б костюмів та привабливих авто того часу, експерименти з камерою були помилкою. Дивитися No Sudden Move часом навіть важко.

І це дуже прикро, тому ще у стрічці зіграли дійсно гарні актори. Спочатку очікувалось, що у фільмі з’являться улюбленець режисера Джордж Клуні, Джош Бролін, Себастіан Стен та Джон Сіна, але у зв’язку з переносом зйомок внаслідок карантину з першого акторського складу в стрічці залишився лише Дон Чідл, якого ви, напевно, пам’ятаєте по ролях у трилогії Ocean’s та фільмах Marvel Cinematic Universe. Але до нього додалися такі непогані актори як Бенісіо дель Торо; Брендан Фрейзер, який жахливо, до невпізнанності погладшав; Девід Гарбор в досить незвичній для себе ролі; Рей Ліотта, Кіран Калкін (це молодший брат Маколея Калкіна) та навіть Метт Деймон, якого взагалі-то навіть нема у титрах. Дуже потужний склад, і грають всі вони дуже класно, але… як я вже казав раніше, бажання співчувати героям No Sudden Move не виникає. Зовсім. Навіть жінкам, які, як завжди, страждають через примхи чоловіків.

Цікаво, що No Sudden Move несподівано пов’язаний з сьогоденням та актуальною екотематикою. Це розкриють лише наприкінці фільму, але, здається, тут Содерберг трохи загрався у конспірологію, бо підтвердження фактам, що озвучені у стрічці, особисто я не знайшов.

Усі стрічки Содерберга, починаючи з 2019 року, виходять на стримінгових сервісах, спершу на Netflix, як The Laundromat та High Flying Bird, потім на HBO Max, з яким режисер підписав багаторічну угоду. No Sudden Move – частина цієї угоди, як і Let Them All Talk (2020) та трилер KIMI, що вийде у 2022 р. Гарно це чи погано? З одного боку, режисер отримує творчу свободу та чималий бюджет, з іншого — ця свобода, здається, трохи розбещує авторів, які починають бездумно витрачати гроші та експериментувати там, де це непотрібно. Здається, «Без різких рухів» / No Sudden Move – той самий випадок, експеримент заради експерименту. Якби Содерберг зняв фільм у більш консервативній манері, я маю на увазі в першу чергу камеру та постобробку, це пішло б йому лише на користь.