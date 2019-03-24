Рецензия на фильм «Время возмездия» / Destroyer

В прокат выходит криминальная драма «Время возмездия» (Destroyer), где в главной роли с трудом узнается Николь Кидман. Фильм практически до самого конца удерживает интригу и жонглирует воспоминаниями главной героини – они должны прояснить, почему она похожа на живого мертвеца, внутри которого тлеет гнев. Это очень интересное двухчасовое выступление Кидман, и его можно было бы назвать блестящим, но этому помешал грим, в котором актриса выходила на съемочную площадку.

«Время возмездия» / Destroyer Жанр криминальная драма

Режиссер Карин Кусама

В ролях Николь Кидман (Эрин Белл), Себастиан Стэн (Крис), Тоби Кеббелл (Сайлас), Татьяна Маслани (Петра), Зак Вилла (Артуро), Брэдли Уитфорд (ДиФранко), Скут МакНэйри (Итан), Джейд Петтиджон (Шелби), Тоби Хасс (Джил) и др.

Студии 30West, Automatik Entertainment

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

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Начало фильма показывает детектива полиции Лос-Анджелеса Эрин (Николь Кидман), которая приходит на место преступления, где обнаружено тело мужчины в окружении помеченных купюр. Одну из таких купюр анонимно присылают в офис Эрин, напоминая о трагическом происшествии, разрушившим ее жизнь. Героиня знает отправителя и пытается найти его, вспоминая события 17-летней давности. Тогда она и агент под прикрытием Крис (Себастиан Стэн) внедрились в банду, пытаясь раскрыть планы преступников.

События фильма Destroyer (хочется упоминать только оригинальное название картины, которое передает больше смысла) поданы в интересном порядке. Зритель видит Эрин в настоящее время – она похожа на человека, которому плевать на свою жизнь. Коллеги и семья сторонятся ее, самой же героине нет никакого дела до того, какое впечатление она производит на окружающих. Параллельно режиссер показывает полную противоположность этой женщины – ту же Эрин, но 17 лет назад, у которой была совсем другая наружность. Желание понять, что случилось с ней и что стало причиной полного разрушения, стойко удерживает внимание до самой кульминации фильма. Более того, финал тоже является откровением, которого жаждет зритель.

Естественно, наблюдая за крушением Эрин, параллельно думаешь об игре Николь Кидман. Это определенно одна из лучших ее ролей, за которую актрису номинировали на премию «Золотой глобус». До номинации на «Оскар» дело не дошло, и этому есть свои причины.

Кидман, без всякого сомнения, великолепно перевоплотилась в детектива, который потерпел крах. Ее движения, взгляд – все говорит о нежелании продолжать борьбу за существование. Вместе с тем в ней годами кипит ярость, которая является движущей силой в пропасть. Чтобы показать Эрин спустя долгие годы после неприятного для нее события, гримеры прибегают к заметным трансформациям на теле актрисы. Ей делают мешки под глазами, а кожу рук, шеи и лица состаривают так, будто она принадлежит пожилому человеку, который всю жизнь провел под жгучим солнцем Лос-Анджелеса. Результат поистине впечатляет – персонаж Николь становится практически живым трупом, который по инерции продолжает жизнедеятельность. В то же время видеть эмоции Николь Кидман становится проблематично из-за тщательного грима, который практически превращается в маску. И это делает ее выступление не таким безупречным, каким оно могло быть без утяжеляющего макияжа.

Помимо Кидман, в актерском составе лидирует Себастиан Стэн, отвлекшийся от «Мстителей» на криминальный боевик. По сюжету он в паре с Эрин изображает из себя преступника, чтобы раскрыть настоящих нарушителей закона. Его персонаж постепенно начинает появляться в воспоминаниях, пребывая на экране не так долго, как Николь, но все равно отыгрывает крайне важную роль. Пожалуй, это еще один стоящий фильм для актера после его участия в биографической драме «Тоня против всех».

А Destroyer, безусловно, стоит внимания, хоть его и обошла стороной Американская киноакадемия. Режиссер Карин Кусама поставила фильм, который напоминает полнометражную и менее мрачную версию «Настоящего детектива». Лента наполнена усталой и гнетущей атмосферой, отчасти отображающей душевное состояние героини. Тут также на славу поработал художник-постановщик, создав особую цветовую гамму, которая оттеняет городскую пыль, подсвеченную солнечными лучами. Все это уместно дополняет беспокойный саундтрек, повторяющийся на протяжении всего фильма.

Довольно часто криминальные ленты предлагают наблюдать за падением главного персонажа, тут же все наоборот: Destroyer по частям собирает для зрителя пазлы, которые непременно сойдутся в общую картину. Два часа стоят того, чтобы понять, какое событие из прошлого гложет детектива.