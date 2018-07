The Elder Scrolls Online: Summerset — Альтмер в высоком замке

Год назад The Elder Scrolls Online без особого труда удалось вернуть начавший было угасать интерес к игре — перед искушением вернуться в Морровинд устоять было сложно. Сейчас же ZeniMax Online Studios пошли еще дальше и предложили игрокам посетить родину Альтмеров и Гильдии магов, остров Саммерсет, до этого появлявшийся лишь в The Elder Scrolls: Arena. Упускать такую возможность, разумеется, было бы ошибкой.

Долгое время острова архипелага были закрыты для других рас Тамриэля, и внезапное нашествие разношерстной братии несколько шокирует и раздражает заносчивых высоких эльфов (предупреждая недовольные комментарии — да, именно “высоких”, простите, это канон). В случае с моим хранителем-данмером это не слишком заметно, я все-таки мер, пусть и темнокожий, а вот звероподобным расам придется терпеть совершенно неподобающее отношение. Хотя давнишний любимец публики Раз, играющий в сюжете дополнения одну из ключевых ролей, вроде бы неплохо устроился.

Но до сюжета мы еще доберемся, а пока давайте насладимся здешними видами. Саммерсет смело можно назвать одним из самых красивых регионов Тамриэля — белоснежные остроконечные башни альтмерских замков высотой могут поспорить со скалистыми горами, у подножия которых они возведены, долины радуют глаз фруктовыми садами и виноградниками, а здешние леса совершенно не похожи на мрачные материковые чащи, да и населяющие их чудища больше смахивают на ожившие плюшевые игрушки. Самый настоящий фентезийный курорт, одним словом, местами даже приторно стереотипный. Разумеется, не все так просто, как кажется на первый взгляд, и разобравшись с парой-тройкой очень альтмерских проблем, в числе которых семейные разногласия, заносчивость знати, завуалированная расовая сегрегация и борьба за власть, мы сталкиваемся с Двором Хаоса — союзом Клавикуса Вайла, Мефалы и Ноктюрнал. Легко догадаться, что ничего хорошего от этой компании ждать не стоит, так что самое время отправиться на поиски союзников, которые помогут разобраться в том, что замыслила троица принцев даэдра, и предотвратить угрозу.

Сюжетная линия в The Elder Scrolls Online: Summerset получилась крайне удачной, лично мне разбираться с даэдрическим трио было интересней, чем противостоять Молаг-Балу в основной игре и быть мальчиком на побегушках у Вивека в Morrowind, да и на второстепенные задания жаловаться не приходилось — охота на серийного убийцу, политические интриги, временные петли, участие в шоу “Саммерсет ищет таланты” с последующим выступлением на сцене, поиск утерянных артефактов и исследования древних руин. Разработчики сделали все возможное, чтобы вы забыли о том, что перед вами MMORPG, и свели гринд в квестах к минимуму. Собственно, я впервые за четыре года начал играть в The Elder Scrolls Online как в однопользовательскую или, точнее, ситуативно-кооперативную ролевую игру, практически игнорируя многопользовательскую составляющую и чувствуя себя при этом абсолютно в своей тарелке. The Elder Scrolls Online в очередной раз очень правильно разделяет кампанию и многопользовательские активности, здесь не нужно неделями торчать в рейдах, чтобы открыть новую сюжетную главу или финальную кат-сцену. Да, Blizzard, это был камень в ваш огород.

В какой-то момент снующие по своим делам игроки даже начинают мешать вникать в сюжет и получать удовольствие от игры. Причем речь сейчас не столько о геймплейных моментах, сколько об общей картине, которую они создают. С The Elder Scrolls Online происходит то же самое, что происходит с любой MMO, отказавшейся от подписки, — внутриигровой магазин под завязку забит различными косметическими предметами, ездовыми животными, красками, нелепыми костюмами и прочими прелестями, на которые игроки с удовольствием тратят деньги. В итоге центральная площадь практически любой столицы переполнена персонажами, одна половина которых выглядит так, будто они только что ограбили финального босса в какой-то из корейских гриндилок, а вторая будто бы перекочевала в Тамриэль прямиком из чего-то вроде Second Life. Полуобнаженная эльфийка верхом на леопарде проносится мимо огромного норда, шипованные латы которого вызывают в памяти симмонсовского Шрайка, возле банка ошивается натуральный Райден из Mortal Kombat — костюм, шляпа, молот, вон даже молнии в глазах искрят. Он садится на механического волка и уезжает куда-то вместе с бретонцем, напялившим на себя женский корсет. Эх, а когда-то это была чуть ли не единственная MMORPG без бронелифчиков. Благо Саммерсет большой, навскидку побольше Вварденфелла будет, и места здесь хватит всем.

Впрочем, я отвлекся. Помимо новой главы истории, Summerset добавляет в игру еще много всего. Более казуальные игроки найдут на карте парочку новых общественных подземелий, шесть вылазок, столько же мировых боссов и глубинные гейзеры (аналог дольменов), любителей рейдов ждет Клаудрест, испытание на 12 игроков, до которого я еще, увы, не добрался, а вот цепочку заданий Ордена Псиджиков опробовать довелось, но заканчивать ее желания не возникло. На фоне остальных квестов задания Ордена показались немного скучноватыми и даже перспектива открытия новой ветки умений, завязанной на управлении временем, не смогла меня заставить броситься закрывать порталы по всему Тамриэлю. А вот для новичка, впервые начавшего играть в The Elder Scrolls Online именно с Саммерсета, Орден станет дополнительным стимулом исследовать весь игровой мир. Про добавленное в игру ювелирное дело сказать практически нечего, оно мало в чем отличается от любой другой профессии — собираем ингредиенты, разбираем одну бижутерию, создаем другую, изучаем новые свойства. Небольшим, но приятным бонусом стали ежедневные награды за вход в игру и за участие в PvP.

Стоит ли возвращаться в The Elder Scrolls Online ради Summerset? Однозначно да, если сюжет и квесты для вас не на последнем месте, и скорее всего нет, если вы любите засиживаться в испытаниях и групповых подземельях — новый рейд в игре только один, а подземелий для группы из четырех игроков с выходом дополнения не прибавилось. Стоит ли начинать играть, если раньше вы обходили игру стороной? Самое время, Summerset очень лояльно относится к новичкам. Скажу откровенно, мне нравится то, что ZeniMax Online Studios делают с игрой, и пусть еще не все так гладко, как хотелось бы, но мне уже не терпится увидеть, что еще припасли в рукаве разработчики.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Увлекательная история; добротные второстепенные квесты; замечательные пейзажи Минусы: Мало группового контента; скучная цепочка квестов Ордена Псиджиков Вывод: С каждым новым дополнением в The Elder Scrolls Online становится все интересней играть соло. Хорошо это или плохо - решайте сами

