The First / «Первые»

Подготовка космического старта – это многолетняя, кропотливая, изнурительная ежедневная работа, полная рутины, повторения одних и тех же операций, проверок, перепроверок и снова перепроверок. Скучная подготовка, которая может длиться всю жизнь, ради пяти минут славы во время запуска. Но это совсем не повод делать фантастический фильм о первом полете на Марс настолько скучным, каким получился The First от канала Hulu.

Анонс сериала The First от канала Hulu звучал очень многообещающе. В отличие от Mars от National Geographic, планировался полностью игровой сериал, посвященный полету на Марс в 30-х годах нашего столетия, с участием настоящих звезд – Шон Пенн в роли командира миссии Тома Хагерти и Наташи Макэлхон (Designated Survivor), исполняющей роль женского аналога Илона Маска – грезящей Марсом предпринимательницы Лэз Ингрэм. Нам обещали фантастическую драму, но на деле выдали семейную драму с небольшой, учитывая доступность всех показанных в фильме технологий, толикой фантастики.

Авторы сериала решили сделать акцент на том, что обычно остается вне зоны внимания создателей подобных шоу – на подготовке к полету и отношении к нему не только самих астронавтов, но и членов их семей, близких, друзей. Целая серия The First (а в первом сезоне всего восемь серий) посвящена, например, выбиванию финансирования у сенатской комиссии и подковёрным играм, связанным с этим процессом. Очень много внимания, я бы даже сказал — непозволительно много, уделено личной жизни коммандера Тома Хагерти и его непростым отношениям с дочерью, которая страдает от наркотической зависимости. Да, это позволяет зрителям лучше понять, на какие жертвы приходится идти командиру миссии, что бросать ради своей одержимости Марсом, но отдавать этому чуть ли не половину экранного времени – явный перебор. Так, одна из серий первого сезона вообще посвящена воспоминаниям дочери Хагерти о ее погибшей матери. Это, мягко говоря, не совсем то, что ты ожидаешь увидеть, просматривая все-таки фантастический сериал.

Нет, в The First есть, конечно же, и относящиеся собственно к полету моменты. Показана работа инженеров, сутками ищущих причину неуловимой неисправности, показаны подводные тренировки и технические занятия. Но эти эпизоды занимают суммарно дай бог 5% экранного времени, остальное же – чистые семейные драмы из какого-то сериала о кризисе среднего возраста. Том Хагерти декларирует, что дочь для него важнее всего остального, но не может отказаться от своей одержимости. Специалист по науке обманывает мужа в надежде на мизерный, почти призрачный шанс снова попасть в состав миссии. Второй пилот переживает от того, что всю жизнь подчиняется приказам и не может отстоять свое мнение. И т.д. На этом фоне персонаж Наташи Макэлхон, отстраненная, холодная Лэз Ингрэм (местный Маск), несмотря на все неудачи и преграды идущая к своей цели, выглядит единственным вменяемым человеком во всей Vista (местный аналог SpaceX).

Еще одна проблема The First — чрезвычайно, удручающе низкий темп. Порой складывается впечатление, что за 45 минут серии не произошло ровным счетом ничего. Такое ощущение, что сценарий четырех серий растянули до восьми, забив пустоты якобы глубокомысленными, но на деле совершенно бессмысленными кадрами и очень пафосными и столь же надуманными философскими вставками.

Собственно космоса в посвященном космосу сериале The First непозволительно мало. Старт первой экспедиции занимает в лучшем случае десять минут первой серии, ну а старту второй посвящена половина последнего эпизода шоу. Честно говоря, очень мало, в том же Mars, наполовину состоявшем из документальных кадров и интервью, космоса было на порядок больше. С такими темпами создатели The First доберутся до Марса в лучшем случае к концу пятого сезона. Впрочем, такого шанса у них, скорее всего, и не будет, они потеряют зрителей значительно раньше. Что-то мне подсказывает, что второй сезон шоу может и не случиться.

Марс манит. И не только людей вроде Илона Маска. До момента, когда первый человек ступит на поверхность Красной планеты, в лучшем случае еще с десяток лет, будем надеяться, что за это время кинематографисты все-таки смогут создать действительно интересный сериал о покорении космоса. Пока же можем порекомендовать поклонникам космической тематики обратить внимание на сериал Mars, второй сезон которого должен выйти уже 12 ноября 2018 г. А также добавить в свои календари дату 18 октября: в этот день в прокат выходит фильм First Man с Районом Гослингом, посвященный первому человеку, ступившему на поверхность Луны, Нилу Армстронгу. Судя по трейлеру, нас ждет незабываемое зрелище.

2.5 Редакция ITC.UA Плюсы: Акцент на нюансах подготовки к запуску и переживаниях космонавтов и членов их семей; Шон Пенн Минусы: Невероятно низкий темп; множество отвлекающих от основного сюжета линий; философские вставки; непозволительно мало космоса в сериале, посвященном космосу Вывод: Сериал о подготовке первой экспедиции на Марс получился удручающе скучным

