Астрономы: с вероятностью 0,01% в ближайшие 100 лет произойдет вспышка на Солнце, которая уничтожит всю электронику на Земле

Американские астрономы изучили поведение похожих на Солнце звезд и обнаружили, что в ближайшее столетие может произойти мощная вспышка на Солнце, которая выведет из строя электронику и средства связи на Земле. Обоснование такого прогноза опубликовано в The Astrophysical Journal.

Авторы статьи исследовали, с какой частотой повторяются мощные вспышки звезд, похожих на Солнце. Наиболее сильные вспышки случаются примерно каждые 20 млн лет. Порождаемые ими потоки заряженных частиц способны уничтожить озоновый слой, вызвать изменения ДНК, повысить температуру поверхности планеты и разрушить экосистему. Такие вспышки, по мнению авторов работы, могли вызвать как появление жизни на Земле, так и некоторые из массовых вымираний.

Менее мощные вспышки не вызывают таких последствий для биосферы, но представляют опасность для технологической цивилизации. Одна из таких вспышек произошла в 1859 году: было нарушено телеграфное сообщение, однако, поскольку тогда использовалось не так много электрических приборов, их неисправность не нанесла заметного ущерба экономике.

Сейчас же экономика и повседневная жизнь людей намного больше зависят от техники, и ущерб от такой же по мощности вспышки будет намного выше. Вспышки, подобные произошедшей в 1859 году, случаются примерно каждые 2000 лет. Принимая, что такое событие случилось в 775 году нашей эры, ученые ожидают его повторения примерно через 750 лет, а с вероятностью 0,01% — уже в ближайшие сто лет. Отметим, что с такой же вероятностью за этот же период Земля столкнется с астероидом диаметром 2 км.

Тем не менее, несмотря на небольшую вероятность такой катастрофы, авторы исследования настаивают на том, что опасности, которую представляют для цивилизации вспышки на Солнце, следует уделять не меньше внимания, чем возможному столкновению с астероидом или кометой.

Источники: Indicator