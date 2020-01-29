Бойцы готовятся к смертельной схватке в дебютном трейлере мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge





На YouTube опубликован дебютный трейлер грядущего анимационного фильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge.

В ролике можно заметить многих героев культовой серии игр Mortal Kombat, по которой снята лента, включая Лю Кана, Соню Блейд, Джонни Кейджа, Китану, Саб-Зиро, Скорпиона, Кано, Рейдена, Рептилию и Шан Цзуна. При этом Скорпион, конечно же, прорычал свое фирменное «Get over here!». А Джонни сделал отсылку к сцене из «Сияния» с Джеком Николсоном, сказав знаменитую фразу «Here’s Johnny!» (подобное было и в играх).

Официальный синопсис картины поклонники франшизы найдут крайне заурядным: защитник Земного Царства Рейден должен собрать величайших бойцов, чтобы защитить планету от злобного Шан Цзуна в рамках знаменитого турнира «Смертельная битва». Вместе с тем, исходя из названия фильма, можно ожидать, что проект уделит особое внимание драматичной истории Скорпиона, стремящегося отомстить за свою семью и родной клан.

Производством Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge занималась Warner Bros. Animation при поддержке разработчиков из NeatherRealm Studios, в том числе — лично Эда Буна, одного из создателей знаменитой файтинг-серии и основателя студии. Срежиссировал мультфильм Этан Сполдинг (Batman: Assault on Arkham), а его сценарий доверили Джереми Адамсу. Среди актеров озвучки — Патрик Сайц, который ранее озвучил Скорпиона в Mortal Kombat vs. DC Universe и Mortal Kombat X, а теперь подарит свой голос этому же герою в анимационном фильме, Дэвид Б. Митчелл (Герас и Сектор в Mortal Kombat 11), озвучивший в ленте Рейдена, и Айк Эмади (Шао Кан и Сиракс в Mortal Kombat 11), голосом которого будет говорить Джакс.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge выйдет на Blu-ray, DVD и в «цифре» весной 2020 года. Любопытно, что возрастной рейтинг ленты «R» — то есть для зрителей старше 16 лет.

Источник: DTF