Для режиссерской версии «Лиги справедливости» Зак Снайдер доснял всего 4 минуты нового материала (на 4 часа общего хронометража)





Чем ближе релиз режиссерской версии «Лиги справедливости» / Justice League от Зака Снайдера, тем больше интересных новостей появляется о данном проекте. На этот раз источником новой информации выступил сам Зак Снайдер, который в интервью видеоблогеру Грейс Рандольф обмолвился, что в результате недавних досъемок команда Snyder Cut получила всего четыре минуты нового видеоматериала.

Общая длительность версии «Zack Snyder’s Justice League» оценивается в четыре часа, то есть на каждый час материала режиссер добавит всего минуту новых сцен. Справедливости ради отметим, что новых сцен будет заметно больше, однако они будут «собраны» из материала, снятого еще в 2017 году для оригинального фильма.

Как вы помните, по новым данным бюджет проекта оценивается в $70 млн, а не $20-30 млн, как предоплагалось ранее. С учетом того, что досъемки длились всего неделю, а позвали туда лишь нескольких актеров, львиная доля бюджета скорее всего уйдет на спецэффекты.

Напомним, что режиссерская версия фильма «Zack Snyder’s Justice League» выйдет в формате четырех часовых серий (чуть позже их смонитруют в отдельный фильм) на стриминговом сервисе HBO Max в 2021 году. Там появятся не только все основные герои, включая Бена Аффлека (Бэтмен), Генри Кавилла (Супермен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Рэя Фишера (Киборг), Эзру Миллера (Флэш), но и новички — Джаред Лето (Джокер) и Джо Манганьелло (Дефстроук).

Источник: Vanity Fair